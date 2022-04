Siempre es un placer hablar con Natalia Rodríguez, una mujer con inquietudes, sueños y ganas de salir adelante. Ahora, la cantante vive uno de sus mejores momentos y hemos podido hablar con ella sobre su ámbito profesional y nos reconoce que en la música ella siempre se ha rodeado de buena gente en referencia a lo que ha contado Rosa López: "nadie se ha aprovechado de nadie, salimos de un programa, nos ofrecieron oportunidades, a todos nos ofrecieron lo mismo, discos, giras yo por ejemplo me he rodeado de una familia que me ha cuidado mucho, me he rodeado de gente que siempre han mirado que todo vaya perfecto, no estoy diciendo que ella no, hablo de mi experiencia".

Como podía ser de otra manera, la cantante asegura que: "Yo me he rodeado de gente muy buena y no he tenido nunca problemas de nada, no he sentido que se hayan aprovechado, es más" y agradece al programa la oportunidad que le dio: "doy las gracias de haber entrado en OT, gracias a ese programa llevo 20 años viviendo de la música y creo que lo he intentado gestionar lo mejor posible".

En cuanto a la boda de su íntima amiga Chenoa, Natalia nos reconoce: "claro que sí, ahí estaré, no puedo faltar en su día tan especial, agarrándola de la mano en todo momento y me apetece muchísimo. Yo encantada, a mí me gustan las bodas. Primero cogerlo, luego que me aparezca un novio de verdad que me quiera y a partir de ahí que venga lo que tenga que venir. Se nos pasa la vida, el arroz no se nos pasa a las mujeres, es una frase muy fea. Se nos pasa la vida" a pesar de su última desilusión amorosa, asegura que está abierta al amor: "por supuesto, estoy dispuesta a encontrar el amor de mi vida y si no lo encuentro estoy muy bien, me estoy conociendo a mí misma, toda mi vida he estado en pareja y ahora que estoy soltera, pues no es que me lo pase bien pero no está mal enfrentarte a los miedos y conocerte".

Para Marta Riesco y su faceta de cantante, Natalia también tiene un consejo: "si a la chica le gusta cantar y quiere probar, que pruebe. Hay que cantar, hay que defender las canciones en directo, la vi el otro día en una actuación, delante de la cámara lo hacía bien la chica. Luego también hay que defender eso en directo, si le gusta cantar, yo no soy quién para decir nada".

Marta Riesco ha conseguido convertirse en una de las estrellas del momento en el mundo de la televisión. No en vano la joven reportera del programa de Ana Rosa Quintana ha sido noticia en los últimos meses por su relación con Antonio David Flores. Poco después de que se supiera que el ex de Rocío Carrasco (y padre de sus dos hijos) había decidido poner fin a la relación sentimental que le unía a Olga Moreno, última ganadora de Supervivientes, saltó la bomba de la relación de Antonio David con una reportera de el programa de Ana Rosa Quintana. Y no es una reportera cualquiera Marta Riesco ya había intentado ser famosa en varios programas de televisión.

El caso es que esta semana Marta volvió a ser noticia por una portada de la revista Semana en la que se puede ver a la joven cariñosa con Antonio David en las primeras fotos que les sacan tomando algo por la calle. Y eso hizo que se hablara de ella en todos los programas de la cadena. Incluso en el suyo, en donde por momentos se llegó a dudar de su credibilidad profesional.