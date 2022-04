Marta Riesco ha conseguido convertirse en una de las estrellas del momento en el mundo de la televisión. No en vano la joven reportera del programa de Ana Rosa Quintana ha sido noticia en los últimos meses por su relación con Antonio David Flores. Poco después de que se supiera que el ex de Rocío Carrasco (y padre de sus dos hijos) había decidido poner fin a la relación sentimental que le unía a Olga Moreno, última ganadora de Supervivientes, saltó la bomba de la relación de Antonio David con una reportera de el programa de Ana Rosa Quintana. Y no es una reportera cualquiera Marta Riesco ya había intentado ser famosa en varios programas de televisión.

El caso es que esta semana Marta volvió a ser noticia por una portada de la revista Semana en la que se puede ver a la joven cariñosa con Antonio David en las primeras fotos que les sacan tomando algo por la calle. Y eso hizo que se hablara de ella en todos los programas de la cadena. Incluso en el suyo, en donde por momentos se llegó a dudar de su credibilidad profesional.

En Sálvame, Carlos Lozano, nuevo colaborador del Limón ha hablado sobre la pareja de Antonio David con unas sorprendentes declaraciones. "La conozco desde hace mucho tiempo, he cenado con ella. Hemos ido a cenar muchas veces. La conozco bien". "Creo que no estás siendo muy coherente, al final la vas a liar, ya sabes con quién estás. Al final esto te va a pasar factura", ha desvelado Carlos, a lo que ha añadido: "Va a tener que hablar de Antonio y de todo el mundo y la van a liar. Centrarte en tu programa, no te metas con familia, ex,... Te lo digo como consejo, al final creo que va a haber movida".

Más duro ha sido Jorge Javier, que ha afirmado que "se ha cargado ya su carrera".

Carlos Lozano habla sobre Rosa López

En el Deluxe, Carlos Lozano ha reaccionado a las declaraciones de la ganadora de la primera edición de OT. "Entiendo que algunos piensen así porque esto fue un fenómeno social que nos sobrepasó a todos, algunos no aguantaron ese ritmo tan brutal". Sin embargo, el presentador opina que el problema concretamente de Rosa fue que tenía detrás a "un padre muy controlador que no tenía ni idea del negocio". Para Carlos Lozano, una de las causas de la situación anímica de Rosa López fue la presión de su padre: "Rosa estaba siempre llorando".

El presentador recuerda que la granadina tenía una gran falta de confianza en sí misma, algo que no ayudó cuando su productor le realizó su primer disco: "Otros concursantes como David Bisbal tuvieron productores que les creadores buenos discos, acordes con su estilo, pero a ella no se le hizo un buen disco, por eso no triunfó como debiera".