Joaquín Prat es una caja de sorpresas. Y hoy lo ha vuelto a demostrar cuando, ni corto ni perezoso, ha desvelado que se "apunta" al último y comentadísimo retoque estético al que se ha sometido José Ortega Cano, un injerto de cejas.

Haciendo gala de su sinceridad y encantado con el resultado del injerto capilar que se hizo hace algunos años y desde el que luce uno de los cabellos más envidiados de la pequeña pantalla, el presentador de 'El programa de Ana Rosa' y 'Cuatro al día' ha asegurado que va a seguir los pasos del torero y va a 'repoblar' sus cejas.

"La naturaleza me ha dotado de otras cosas, pero no de pelo en las cejas" ha confesado, convencido de que tener unas cejas más pobladas le daría una "mirada más profunda". "Me interesa mucho" ha añadido, interesado en el número de teléfono donde Ortega se ha hecho el injerto para "copiarlo".

Una decisión que ha tomado en directo ante el estupor de su compañera Patricia Pardo que, perpleja, señalaba que estamos acostumbrados a verle con sus cejas y sería raro de repente verle con unas más pobladas. "No sé si tendría que recortármelas si creciese mucho el pelo" le respondía Joaquín, muy interesado en emular al maestro.

La entrevista más polémica en Cuatro al Día

Un programa informativo debe buscar siempre (o intentarlo al menos) la entrevista del día. Cuatro al día nació hace ya más de un año como el único programa informativo de la cadena. Mediaset había decidido quitar los telediarios de su segunda cadena por su baja audiencia. En su lugar eligieron un formato presentado por Carma Chaparro que se dividía en un primer momento en dos fases y que estaba producido por Unicorn, la misma productora que se encarga de otros formatos informativos de éxito en la televisión nacional como pueden ser El Programa de Ana Rosa o Ya es Mediodía.

Lo que no se puede negar es que Cuatro al día ha conseguido levantar las tardes de Cuatro siendo cada vez más el programa elegido para informarse por cientos de miles de personas. La dura competencia de formatos como Más vale Tarde también han hecho que el equipo de Cuatro al Día compita con contenidos de calidad.

Desde hace varios meses y debido a sus discretos datos de audiencia la cadena decidió darle una oportunidad a Joaquín Prat, que empezó a presentar el formato desde plató de lunes a viernes (el fin de semana se emite en dos ocasiones pero más como informativo que como programa de debate y divulgación). A Prat (que también participa en el Programa de Ana Rosa) le acompañan a diario todo tipo de tertulianos que abordan temas sociales así como sucesos y crónica política. En las últimas semanas, como no podía ser de otra manera, el programa se ha volcado con la cobertura de la invasión de Ucrania por parte de Rusia.

El pasado viernes se conocía la noticia de que Isabel Díaz Ayuso (o más bien su gobierno de la Comunidad de Madrid) fichaba a José Ortega Cano. Todos querían hablar con el torero que en las últimas semanas se ha visto implicado en numerosas polémicas de todo tipo por su vida personal pero que no ha querido conceder ninguna entrevista. Sin embargo Cano se asomó el pasado viernes al programa de Joaquín Prat en una entrevista tan aplaudida porque estaba muy de actualidad como criticada (mucha gente no quiere ni ver a toreros en televisión).