El final de "Sálvame" parece estar cerca. Eso es lo que dicen los expertos en televisión y eso es lo que parece que comienza a verse por los movimientos de la cadena. Ayer la productora del programa anunció que Carlota Corredera lo deja y que preparan para ella un nuevo programa. También se anunció que Belén Esteban tendrá su propio "talk-show". A todos estos indicios hay que sumar la última publicación de Kiko Matamoros, en la que habla de "la última cena".

Los movimientos llevan acechando "Sálvame" desde hace meses. Primero fue la creación de "Sálvame lemon tea", el espacio previo a "Sálvame" con el que Telecinco trata de ganar audiencia, que está presentado por Terelu Campos y María Patiño. Si bien, la apuesta de la cadena no ha surtido efecto. Firma discretas cuotas de pantalla.

A esto hay que sumar los movimientos más recientes: el anuncio del fin de Carlota Corredera en el programa y su traslado a un nuevo programa aún por determinar y la creación del nuevo "Diario de Patricia" de Belén Esteban,

La de este viernes será la última tarde de la gallega como conductora de 'Sálvame', que también experimentará cambios en su cúpula directiva. David Valldeperas dejará de ser director del espacio vespertino de Telecinco, motivo por el que Jorge Javier Vázquez quiso dedicarle unas palabras al término de la entrega de ayer con su habitual tono irónico y jocoso. "Es la última vez que vas a estar aquí conmigo, la penúltima porque mañana viene Carlota", ha dicho el presentador y Valldeperas ha querido quitarle hierro al asunto: "Contigo tampoco, seguro que me volverás a tener dentro de ti". "Yo he luchado por vosotros, pero no ha podido ser", le dijo Jorge Javier a Valldeperas.

Desde luego no sería de extrañar que Mediaset esté barajando decir adiós a Sálvame. El programa ha bajado considerablemente en cifras de audiencia. Hay una docena de programas diarios con más espectadores frente al televisor.

Eso, sumado a los numerosos boicots que han hecho al programa y a sus anunciantes, hacen que el programa pase por uno de los momento más delicados de su historia.

Sálvame es uno de los programas más longevos de la historia de Telecinco. Empezó siendo un contenedor en el que hablar de Supervivientes pero la buena acogida por parte del público hizo que fuera ganando cada vez más presencia hasta convertirse en un formato diario del que no solo han salido varios programas especiales como los viernes Deluxe o las cenas de famosos sino que también ha sido una gran cantera para los realitys de la cadena.

De hecho Sálvame ha logrado que se hable de sus contertulios y colaboradores no solo en el propio programa sino en todos los formatos de Telecinco desde los que se emiten de lunes a viernes a los que lo hacen solo los fines de semana.

Sin embargo la audiencia en los últimos meses no ha seguido al éxito que se esperaba en el canal. De hecho, además del Lemon Tea se han estrenado otros formatos como el Sálvame Tomate para el que se guardaban las mejores exclusivas del programa y que levantó un poco las audiencias que luego heredó Sonsoles Ónega en su nuevo Ya son las Ocho, otro formato similar al de Ana Rosa Quintana que también pretendía ganar las tardes de la cadena en clara competencia a los concursos que se emiten en otros canales rivales a la misma hora y que dan pie a los informativos de la noche.