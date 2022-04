En el ojo del huracán mediático por las durísimas declaraciones de Ana María Aldón contra su familia en las páginas de la revista 'Lecturas', José Ortega Cano hace oídos sordos a las informaciones que apuntan a que si no se divorcia es por su hijo José María y, después de dar la cara públicamente por su mujer en 'Viva la vida' - dejando claro que apoya a la andaluza y que su matrimonio es para siempre - ha decidido renovar su imagen y someterse a un retoque estético.

Un injerto para lucir unas cejas más pobladas, que se hizo en una conocida clínica de la capital, de donde le vimos salir este lunes - después de varias horas en el interior - intentando ocultar su rostro amoratado bajo unas gafas de sol.

Ahora os mostramos el aspecto que luce Ortega Cano 24 horas después de someterse al retoque con el que sin duda presumirá de una mirada mucho más profunda. Y, la verdad, es impactante, ya que no solo parte de su frente, sino sus dos ojos están completamente morados, como si le hubiesen 'pegado' dos puñetazos al más puro estilo Will Smith.

Así le hemos pillado llegando a su domicilio con su mujer de confianza, Marina, aunque al vernos no ha dudado en ponerse las gafas de sol, intentando que no viésemos su impactante rostro en la actualidad, amoratado hasta que en unos días baje la inflamación y comiencen a apreciarse los resultados.

Eso sí, su actitud continúa siendo la misma, ya que guarda un silencio sepulcral a las polémicas en las que se ha visto envuelto en los últimos días. Impasible y apurado por entrar en su casa y que dejásemos de grabarle, Ortega ha evitado pronunciarse sobre cómo está su matrimonio con Ana María Aldón ni cómo se encuentra tras su retoque estético.

Ana María Aldón huye de la polémica de Ortega Cano con Julio Iglesias: la reacción de Ortega Cano

Cansada, dolida y sobrepasada. Así está Ana María Aldón tras su polémica exclusiva en la revista 'Lecturas' cargando contra la familia de José Ortega Cano y confesando que se sintió menospreciada cuando el torero aseguró que el amor de su vida es Rocío Jurado.

Después de varios días de silencio, la colaboradora reaparecía en 'Viva la vida' este sábado e intentaba justificar sus durísimas declaraciones, admitiendo que las hizo por "necesidad económica y emocional" y que quizás "no midió bien las consecuencias" de su paso al frente contando lo mal que lo pasó cuando comenzó su relación con Ortega Cano y se quedó embarazada de su hijo José María.

"Se iban a tratar tres temas en la entrevista, pero ya sabéis cómo funcionan estas cosas, hay temas que interesan más", ha apuntado, admitiendo que los titulares no le sentaron bien ni al torero ni a ella. "Al principio los titulares no le cayeron bien, pero cuando leyó la entrevista entera hablamos. Ha mostrado su desacuerdo, le ha parecido una entrevista dura pero me ha respetado" señalaba Ana María, desvelando así la reacción de Ortega Cano.

Eso sí, tajante, la gaditana ha desmentido los rumores de separación y ha dejado claro que no hay crisis en su matrimonio, que es "sólido" y "fuerte" a pesar del mazazo que ha supuesto para el torero los ataques de su mujer contra parte de su familia.