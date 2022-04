Rocío Flores debuta este jueves como colaboradora de 'Ya son las ocho', pero antes ha acudido a su puesto habitual en 'El programa de Ana Rosa' para hablar sobre las últimas informaciones que se han publicado sobre su familia. En concreto, la hija de Rocío Carrasco ha reaccionado a los rumores de boda entre su padre Antonio David y Marta Riesco, que hace unos días reconocía que le gustaría casarse en la playa.

El encargado de poner este tema sobre la mesa ha sido Alessandro Lecquio: "Se comenta que Marta le ha pedido el pack completo. Es decir, boda e hijos. ¿Tú como lo ves?". Lejos de mantenerse al margen, Rocío ha respondido de esta forma a la pregunta de su compañero: "Que cada uno haga con su vida lo que quiera. Mi opinión personal es que no es el momento, pero no soy yo la que tiene que decidir cuándo es el momento en la vida de los demás".

En el programa, la hija de Antonio David aseguró que "siempre le ha definido como héroe", y continúa: "Es la única persona que ha estado ahí desde que nací hasta el día de hoy, nunca me ha soltado la mano". Además, añade sobre la opinión de la gente: "Aunque no les parezca bien, para mí como padre no tiene un pero". Por otra parte, la colaboradora comenta: "Una cosa es que yo sea critica hacia mi padre cuando lo tengo que ser y otra cosa muy diferente es que no muestre mi amor hacia él, no es algo nuevo".

Además, Alessandro Lequio le preguntó sobre los rumores de que Marta Riesco pudo pedirle a Antonio David "el pack completo, boda e hijos". "Que cada uno haga con su vida lo que quiera, pero creo que no es el momento", contestó Rocío. Por otro lado, la colaboradora volvió a responder, entre risas de asombro, a la pregunta de Lequio sobre si se "presentaría voluntaria para llevar las arras" en el supuesto enlace: "Esa edad se me ha pasado y no sé si iría".

La verdad sobre el embarazo de Marta Riesco

María Patiño ha estallado en pleno programa de Sálvame y ha parado el programa para dar una noticia. "Marta Riesco tiene un proyecto inminente que no está vinculado a su faceta profesional. Ha tomado una decisión que afecta a la familia de su novio y es que Marta Riesco quiere quedarse embarazada", sentenció. Su información la apoyó Terelu Campos: "Siempre ha dicho que quiere el pack completo".

Marta Riesco consiguió ser muy conocida en el mundo del corazón hace meses cuando empezó su relación con Antonio David Flores. Ella misma manifestó que no quiere ser un personaje público y que quería seguir siendo una reportera de El programa de Ana Rosa Quintana, en donde trabaja.