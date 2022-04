Visiblemente recuperadas de la lipoescultura a la que se sometieron el lunes pasado, Rocío Flores y Olga Moreno han regresado a Málaga para reencontrarse con los pequeños de la familia, Lola y David Flores, y recuperar poco a poco la normalidad, retomando sus compromisos profesionales después de una semana de reposo absoluto a causa de su intervención.

Acompañada por su novio, Manuel Bedmar, hemos visto a Rocío visiblemente más recuperada después de unos días complicados tras su paso por quirófano, ya que el post operatorio ha sido bastante más doloroso de lo que podía imaginar. Intentando sonreír y caminando con cierta soltura - lo que indica que dentro de poco estará como nueva - la influencer y Olga hicieron una parada obligada antes de su vuelta a casa.

Y es que tocaba volver a la clínica Bruselas para someterse a una revisión de sus retoques y comprobar que su cuerpos evolucionan favorablemente tras sus lipoesculturas. Muy discretas, ni la hija ni la exmujer de Antonio David Flores han entrado en detalles acerca de su recuperación, aunque sí nos han contado que ya se encuentran "mejor" que hace unos días.

Durante su ingreso recibió la inesperada visita de su novio, Manuel Bedmar, que no dudó en poner rumbo a Madrid con su propio coche tras acabar su jornada laboral, el pasado sábado. Un 'chute' sorpresa de energía para Rocío, que no contaba con el viaje exprés de su pareja para arroparla y darle mimos en estos duros momentos en los que su vida se ha puesto 'en pausa' tras su operación. Casi una semana en la que, a causa de sus intensas molestias, ha aparcado completamente sus compromisos profesionales y su actividad en redes sociales, aunque tal y como ha explicado la propia influencer, "voy a ir volviendo poco a poco".

No obstante, parece que la alegría le ha durado poco. Disgusto a la vista para Rocío Flores, a quien no le gustará mucho mirar el quiosco rosa: la revista titula a toda plana que su novio le fue infiel en su propia casa. La que lo dice es la amante del chico. Así lo ha publicado en portada la revista Lecturas. La publicación ha destacado en grande "Rocío Flores traicionada". "Le fue infiel conmigo en su propia casa" destaca el subtítulo de lecturas.

¿Aceptan Olga Moreno y Rocío Flores las disculpas de Marta Riesco? Esta es su reacción

En el punto de mira por el perdón público de Marta Riesco asegurando que no volverá a contestar preguntas sobre ellas y definiéndolas como dos mujeres "maravillosas" - después de insinuar que Olga mentía y que no entendía por qué no se quería separar del ex guardia civil - ni la sevillana ni Rocío han querido responder a las disculpas de la reportera, dejando en el aire si las aceptan. "No tengo nada que decir gracias" ha señalado la hija de Rocío Carrasco.

"No voy a decir nada, cariño. Pregunta lo que quieras. Lo que dije, dije. Ya está" ha sido la respuesta de Olga que, después de romper su silencio tras las declaraciones de Marta Riesco para dejar claro que "no miento y nunca he mentido" , ha evitado pronunciarse sobre el perdón de la novia de Antonio David.

Además, y felices porque "todo está bien" en su revisión, Rocío ha querido salir al paso de la información adelantada este lunes en 'El programa de Ana Rosa' por Alessandro Lequio, que reveló que la influencer ya habría 'pactado' unas fotos en la playa para presumir de su nueva figura: "Ya lo he desmentido, he escrito para decir que es totalmente falso. Haré mi vida normal como siempre, a medida que vaya pudiendo, pero espérate un poco a que me recupere".