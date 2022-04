Sálvame es uno de los programas más longevos de la historia de Telecinco. Empezó siendo un contenedor en el que hablar de Supervivientes pero la buena acogida por parte del público hizo que fuera ganando cada vez más presencia hasta convertirse en un formato diario del que no solo han salido varios programas especiales como los viernes Deluxe o las cenas de famosos sino que también ha sido una gran cantera para los realitys de la cadena.

De hecho Sálvame ha logrado que se hable de sus contertulios y colaboradores no solo en el propio programa sino en todos los formatos de Telecinco desde los que se emiten de lunes a viernes a los que lo hacen solo los fines de semana.

No obstante, en el último año ha sufrido una notable crisis de audiencia que ha terminado con el liderazgo que mantenía durante la tarde. A ello hay que añadir la marcha de dos de sus rostros más conocidos, Paz Padilla y Carlota Corredera.

El programa ha tratado de reformular su espacio el Limón, donde Jorge Javier Vázquez y Adela González ocupan esos primeros minutos de emisión para comentar los temas más jugosos del mundo del cotilleo y Naranja, magacín de tarde presentado por Jorge Javier Vázquez y Adela González que trata sobre la actualidad del corazón y los últimos rumores sobre el mundo de la farándula y los personajes más populares. Sus contenidos se suavizan para adaptarse a la franja horaria que ocupa, protegida para la infancia.

Por último, Belén Esteban se ha estrenado con Lo de Belén, el nuevo talk show al más puro estilo "El diario de Patricia", que estará presentado por Belén Esteban, que cierra el programa con invitados conocidos o anónimos que cuentan historias que no pasan desapercibidas.

No obstante, su audiencia parece que no ha remontado con estos cambios y además, ha sido superada por su rival directa, que ya lleva varios mese siendo el líder absoluto. En la última medición, Sálvame Limón logró un 11,7% frente al 12,4% de Amaar es para siempre. A su vez, el Narnaja subió a un 13,1, pero poco pudo hacer con el 17% de Tierra amarga, la telenovela turca que arrasa en Antena 3.

Guerra abierta en Telecinco: Una colaboradora de Viva la Vida estalla contra Sálvame y amenaza al programa

Viva la Vida lleva ya años siendo el referente de la televisión el fin de semana. Ha sido un programa que poco a poco ha ido ganando tanto espacio como protagonismo. No en vano el formato de las tardes ha conseguido juntar una importante nomina de colaboradores que han generado polémicas y han permitido que se hable de ellos.

Una de las últimas noticias que ha generado el programa y de la que luego se ha hablado durante toda la semana en los diferentes programas de Telecinco ha sido la crisis matrimonial de Ana María Aldón. La todavía mujer de Ortega Cano se sienta desde hace meses en el plató de este programa y comparte muchas de sus frustraciones y vivencias diarias. Pero no es la única. También Raquel Bollo, otrora colaboradora de Sálvame, ha fichado por Viva la Vida. Y ahí es donde ha estallado un misil y se han declarado guerra abierta entre los dos programas que ya se sabe que pertenecen a productoras más o menos rivales y que no se llevan del todo bien.

El caso es que Bollo llegó la semana pasada en directo a amenazar a los colaboradores de Sálvame para que no hablaran de sus hijos. “Yo se lo que hay ahí y no quiero problemas. Os digo que no habléis más de mis hijos ni de nadie de mi entorno”, sentenció.