"El público ha decidido que el concursante menos votado y que por tanto se queda fuera de la final es....", así ha sorprendido Carlos Sobera a los concursantes, que no se esperaban que hubiera una expulsión de la casa en 'La noche de los secretos'.

La concursante ha confirmado que no se esperaba que el público decidiera que ella fuera la expulsada, pero se ha mostrado contenta con el concurso que ha hecho durante todas estas semanas. Se ha mostrado emocionada al ver imágenes de su paso por la casa: "Hemos llegado todos por algo, todos nos lo merecíamos".

Ella ha visto los vídeos de la evolución de la amistad con Adrián y las inseguridades que esto ha generado en la casa con Marta: "Dije que me atraía, nunca lo he negado, pero se ven unas miradas que no. Ha habido atracción, pero sentimientos no". Además, ha tenido un bonito momento con su hermano, que desde el plató ha cantado una canción, que ambos han interpretado a coro

Ahora, Adrián, Carlos, Marta y Rafa son los finalistas de 'Secret story'. ¿quién se llevará el premio final? La audiencia del programa es muy dada a comentar el programa a través de las redes sociales y hacer sus propias encuestas para ver quién será expulsado o, en este caso, quién ganará el reality. El público tiene claro que será Rafa, uno de los concursantes mejor valorados del programa de Telecinco.

Vuelve Supervivientes

Telecinco ya trabaja en una nueva temporada del que es uno de sus programas estrella: "Supervivientes". El "reality" de la isla ya está calentando motores y ahora la cadena se encuentra en el momento fundamental: la elección del casting. Para ello están tirando la caña a numerosos famosos. Uno de ellos es Agustín Pantoja, al que han ofrecido una astronómica cifra de dinero por acudir al programa. Es, como dirían en "El padrino", una oferta difícil de rechazar.

La revelación de la cifra fue hecha este jueves en EsRadio. Fue allí donde salió el tema de la nueva temporada de "Supervivientes" y donde se puso -muchos- ceros a la astronómica cifra que, supuestamente, Agustín Pantoja tiene sobre la mesa.

No es para menos. El hermano de Isabel Pantoja, que alcanzó el éxito como cantante en la década de los 80, es ahora uno de los hombres del momento. Por eso, la productora del programa no ha dudado en poner la pasta sobre la mesa.

Hoy han desvelado en EsRadio que el fajo que han puesto delante de Agustín Pantoja asciende al millón de euros. Por ello, no sería de extrañar que "el hermanísimo" acabase en la isla.

Supervivientes se ha convertido en el buque insignia de Telecinco. No en vano es el programa que más audiencia consigue en todo el año de cuántos se emiten en Mediaset. Además este concurso de superviviencia permite algo que hace muy bien Telecinco: que todo el resto de programas vivan de lo que se habla en los platós de Supervivientes haciendo casi imposible que pase un día entero sin que por una cosa o por otra en todos los programas de la cadena se acabe hablando de alguna polémica que surja en la isla.