Belén Esteban nos tiene completamente conquistados con sus productos gastronómicos que ya han dado la vuelta al mundo. La colaboradora de televisión ha demostrado que no se le pone nada por delante y ha derrochado profesionalidad creando su propio gazpacho, salmorejo, cremas de verduras y esas patatas que están deliciosas... No cabe duda de que está viviendo un momento súper especial y, como buena empresaria, quiere seguir creciendo.

La colaboradora nos confiesa qué productos ha sacado esta vez: "Hemos sacado el gazpacho y el salmorejo de siempre, pero hemos sacado el gazpacho kumato, que es el tomate negro, más fuerte, para la gente que le guste más fuerte, que le va a encantar" y añade: "Estoy muy contenta e ilusionada con mi empresa"

Belén Esteban desmiente que su amiga Anabel Pantoja esté con Isaac 'El lobo': "eso es mentira, no es verdad. Yo no lo había escuchado, pero yo te digo que es mentira porque yo sé todo de ella y no es verdad". La colaboradora asegura que la sobrina de Isabel Pantoja no se está dando una oportunidad con Omar Sánchez: "no, no ha vuelto con Omar". En cuanto a cómo afronta la influencer su aventura en 'Supervivientes': "elle tiene ganas. Por una vez en su vida que piense en ella. Ella ha dejado todo muy bien atado".

La empresaria defiende que su familia es anónima y carga contra Marta Riesco: "es que mi familia es anónima y es que no es verdad que les hayan llamado de 'supervivientes', es que no han llamado, entonces yo no puedo fomentar una cosa que no ha sucedido y más con gente anónima que nunca se ha sentado en nada. Me parece muy injusto y yo cuando veo a Marta Riesco me descojono, sinceramente". La colaboradora de televisión asegura que la periodista está encantada con la fama que ha adquirido tras hacerse pública su relación con Antonio David Flores: "yo creo que ella está encantada".

Sobre el comentario que hizo Jorge Javier ante la ausencia de un mensaje por parte de Pablo Alborán en el homenaje a Mila, asegura que ella no está decepcionada con el cantante: "que diga lo que quiera, yo sé lo que yo pienso. Yo creo que Pablo Alborán puso una foto muy bonita y unas palabras muy bonitas".