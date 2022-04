Confirmando lo que se había convertido en un secreto a voces, Ana María Aldón y Conchi Ortega Cano han tenido un encontronazo en 'Viva la vida' que ha dejado claro que no se soportan y que su relación es completamente nula desde hace cuatro años.

Muy nerviosa, la hermana de José Ortega Cano entraba en directo en el programa en el que colabora su cuñada para afirmar que nunca ha "metido mierda" en el matrimonio y desmentir que sea un "topo" o que filtre ningún tipo de información sobre el torero. Asegurando que lo único que quiere es que su hermano sea feliz y que nunca le ha caído bien a Ana María, destapaba además que la gaditana tampoco tiene relación con Paco Ortega Cano.

Lejos de quedarse callada, la mujer de Ortega Cano estallaba por la "basura" que le echan continuamente, manteniendo que el problema es que ella "estorba" en la familia porque no se deja manejar.

Un tenso encontronazo que el viudo de Rocío Jurado no presenció en directo, puesto que en ese momento estaba en el bautizo de los nietos del Turronero en Jerez de la Frontera. Intentando mantenerse al margen de la polémica y continuar con su vida ajeno a la discusión que ha destapado la mala relación entre su mujer y su hermana, José ha reaparecido este lunes realizando gestiones por los alrededores de su domicilio y, tranquilo, ha asegurado que se encuentra "muy bien".

Impasible, el torero ha escuchado las preguntas relacionadas con los reproches que se lanzaron mutuamente Ana María y Conchi, evitando posicionarse a favor de una u otra o desvelar qué le parece que su mujer haya dicho que estorba a la familia Ortega Cano.

La hija del torero confiesa no haber hablado con José Ortega Cano sobre la llamada telefónica por estar en la boda del primo de David García y él, en el doble bautizo de los nietos de José Luis López 'El turronero'. Asegura que no sacará el tema con su padre para no remover más las aguas.

Gloria Camila acusa a Ana María Aldón y a Conchi de utilizar 'Viva la vida' para mantener a la familia Ortega en el punto de mira de todos los medios de comunicación. También acusa la mujer y a la hermana de José Ortega Cano de reprocharse lo que pasó hace años en 'Supervivientes' y de no pasar página.

Ana María Aldón reprochaba a su cuñada por qué recibía tantos comentarios negativos de su parte, a lo que Conchi respondía que solo quiere que se lleve bien con su hermano. Gloria Camila asegura en 'Ya son las ocho' que estas conversaciones deberían tenerse en privado y solo deberían hacerse públicas las aclaraciones que sean necesarias.

Recuerda que tanto Ana María Aldón como Conchi Ortega son personas adultas y maduras y deberían saber diferenciar de lo que se puede hacer público y lo que debería permanecer privado. La colaboradora termina su intervención en el programa asegurando que no es de su incumbencia valorar qué hay de verdad en esa llamada telefónica.