Demostrando su apoyo incondicional a su madre tras el juicio por un presunto delito de alzamiento de bienes por el que podría ser condenada a tres años de prisión, Isa Pantoja ha reaparecido públicamente y se ha pronunciado sobre la supuesta decisión de Isabel Pantoja de cambiar su testamento, dejar todo su patrimonio a su hermano Agustín y desheredar tanto a ella como a Kiko Rivera.

"Ella está en su derecho de hacer lo que mejor le parezca" ha afirmado, asegurando que lo único que le preocupa en estos momentos es que la tonadillera esté bien: "Es libre de hacer lo que quiera, ha trabajado muchísimos años para mantenernos a todos y lo que me importa es su salud. No es porque sea la mejor hija ni nada, es que creo que tengo dos manos, dos pies y soy muy joven todavía como para trabajar por mí misma" confesaba en 'El programa de Ana Rosa'.

?Después del programa Isa acudía a un conocido restaurante de la capital y, parca en palabras - "estoy afónica" justificaba - revelaba cómo vio a su madre en su visita a Cantora hace unos días: "Está bien y me quedé más tranquila después de verla".

Pero, al margen de la noticia de que Isabel Pantoja estaría dispuesta a cambiar su testamento para desheredar a sus hijos, algo que Isa acepta y comprende, otra novedad ha sacudido al universo Pantoja, ya que después de que Kiko retirase el pasado mes de octubre la demanda por apropiación indebida y estafa documental contra su tío Agustín - como muestra de buena voluntad hacia su madre tras el fallecimiento de su abuela - el fiscal ha reabierto la causa porque ve indicios de delito en la actuación del hermano de la tonadillera.

Así que si nada lo remedia, tío y sobrino se verán próximamente las caras en los tribunales, lo que supone un nuevo varapalo para Isabel. Una información sobre la que Isa prefiere mantener la cautela, aunque para nuestra sorpresa ha confesado que, de tener que posicionarse, no sabe a favor de quién lo haría: "Me pones en un compromiso. Ahora que lo estoy pensando, la verdad, no lo sé".

Una inesperada reacción con la que la hija de Isabel Pantoja, que no mantiene relación con Agustín desde hace años, deja claro que está tan alejada de Kiko como de su tío, ya que a día de hoy no sabe a quién apoyar en su inminente batalla judicial.