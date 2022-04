María Patiño es una de las presentadoras más queridas y respetadas de nuestro país. Casi pongas la televisión a la hora que la pongas tienes muchas posibilidades (si escoges Telecinco) de toparte con ella. María Patiño, la periodista que se dio a conocer en el Donde Estás Corazón de Antena 3 y antes en otros formatos del corazón, está últimamente en boca de todos. Y no solo por su programa Socialité. A ella y a Terelu Campos es a las dos periodistas que la Fábrica de la Tele les encomendó hace semanas una difícil tarea: la de subir sus tardes.

Pero si por algo es famosa María Patiño, además de por los sustos que se lleva en los platós, es por su capacidad para que se hable de ella. Y por lo claro que a su vez habla ella.

Antonio Rossi dio en 'El programa de Ana Rosa' la noticia de que Isabel Pantoja había tomado la decisión de abandonar España. María Patiño le recordó al tertuliano que esa exclusiva ya la había dado ella anteriormente. "Una cosa Antonio Rossi, no te enfades conmigo, pero llega un momento que digo oye, si no lo recupera, lo recupero yo", comenzó diciendo en 'Sálvame'.

"Esa noticia la dio tu compañera María Patiño en este programa hace seis meses. Además dije a dónde se iba, con quién y con que equipo. Se va a México", desvelaba la periodista. Sin embargo, la presentadora se ha arrepentido de sus palabras y ha pedido perdón a su compañero.

"Aprovecho para decir una cosa muy rápida, si no lo digo reviento. Quiero pedir disculpas a mi compañero Antonio Rossi. Ayer dio una información sobre Isabel Pantoja. En un ataque de soberbia que tuve no estuve a la altura. Antonio te pido perdón, soy de las que asumen las cosas cuando las hago mal. Quiero pedir disculpas porque no fui ni buena compañera, ni buena amiga", decía María muy seria mirando a cámara.

El espectacular físico del novio de Antonio Rossi

Hay periodistas del corazón que en alguna ocasión (aunque no en muchas) pasa de ser profesional a personaje público. En los últimos días se ha hablado mucho, de hecho, de Antonio Rossi, uno de los jóvenes periodistas del corazón de nuestro país más conocido y querido de nuestro país que cada día participa en el club social de El Programa de Ana Rosa Quintana y que también trabaja, sobre todo los fines de semana, en la versión Deluxe del Sálvame.

Hace unos días el novio de Rossi (quizá futuro marido si se cumplen los rumores) fue noticia por una foto subida de tono que subió en Instagram y que la red social acabó penalizando y censurando. Pero no es la única foto en la que ha enseñado algo de carne. De hecho hace días que el novio de Rossi lucía su espectacular físico en algunas publicaciones.

El programa de Ana Rosa lleva ya más de 17 temporadas en antena. A lo largo de los últimos años ha logrado convertirse en el auténtico referente de la mañana televisiva. A pesar de la gran competencia que hay a esas horas y que se ha recrudecido desde la apuesta de Antena 3 por formatos como Espejo Público el formato que presenta Ana Rosa Quintana ha logrado destacar por encima de sus competidores con una mezcla de noticias políticas, tertulia del corazón y sucesos así como exclusivas y entrevistas.