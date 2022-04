Ocho millones de euros. Es lo que dice Carmen Borrego haber ganado y, como el que no quiere la cosa, haber gastado también. Se lo cuenta a Kiko Hernández en una entrevista en “Diez Minutos”. Además dice que su madre, María Teresa Campos, está recluida en casa y que no ve feliz a su hermana Terelu.

Este miércoles es un día muy especial para María Teresa Campos, ya que la veterana presentadora recibe el premio 'Andalucía de periodismo' como reconocimiento a su longeva e impresionante trayectoria profesional. Un galardón muy importante para la malagueña, que sin embargo ha visto como las declaraciones de su hija Carmen Borrego en la revista 'Diez minutos' han enturbiado el momento más feliz para ella en los últimos tiempos.

María Teresa Campos recogía este miércoles su premio Andalucía de periodismo 2022 muy emocionada y con ganas de estar delante de las cámaras a las que echa tanto de menos. Acompañada por sus hijas, Terelu Campos y Carmen Borrego, la matriarca del clan Campos ha tenido un reconocimiento de lo más merecido después de una larga trayectoria sirviendo a los medios de comunicación.

La comunicadora hablaba con la prensa allí presente y se mostraba tajante ante la pregunta de si volverá a la televisión: "Pregúntaselo a ellos. Vamos a ver, a mí me gustaría, pero porque yo estoy acostumbrada a trabajar y me gusta mi trabajo y a veces me aburro, y como me aburro me gustaría estar en un programa como 'qué tiempo tan feliz' que nunca debió dejarse todo eso tiene su historia que yo sé por qué".

La presentadora asegura que en la pequeña pantalla no hay hueco para ella a día de hoy porque ya no es su tiempo: "Es que yo creo que yo tuve mi tiempo y ahora lo tienen, por ejemplo, mi hija Terelu y mi hija Carmen o sea que cada uno tiene su tiempo. Yo he tenido mi tiempo y no me puedo quejar".

María Teresa también nos ha confirmado que está "bien", pero reconoce que no sale mucho de casa: "Salgo poco". Emocionada, la periodista posaba muy sonriente con su premio Andalucía de periodismo 2022 recordando una anécdota: "Pues me he emocionado mucho porque que te den ese premio en tu tierra porque soy malagueña, pero también soy muy sevillana porque yo he venido muchísimo a Sevilla. Yo tengo una anécdota de Sevilla porque una semana santa me vine y entonces estaba pasando yo por un sitio que habían puestos sillas y sillas y me tropecé con una y me caí, entonces dijeron en málaga que nos parece muy bien que se haya caído porque se ha ido a Sevilla. Eso nunca se me ha olvidado y son anécdotas y anécdotas de ese tipo, y, nada, estoy muy contenta porque este premio para mí me parece que en este momento de mi vida que ya soy bastante mayor pues es un poco el complemento de todo lo que he hecho y estoy muy agradecida de que me hayan reconocido los propios compañeros y los propios andaluces".