A pesar de que hace ya varios meses que su historia de amor salió a la luz y que descubrimos que lo suyo iba tan en serio que Antonio David Flores ya vivía en la casa de Marta Riesco, la discreción ha sido la tónica dominante en la pareja que, dispuestos a mantener su felicidad alejada del foco mediático, no se habían dejado ver en público presumiendo de su felicidad... hasta ahora.

Es la revista 'Semana' la que muestra las primeras imágenes del ex de Olga Moreno y la reportera de 'El programa de Ana Rosa' compartiendo confidencias y derrochando miradas cómplices y gestos de cariño durante una comida romántica en la sierra de Madrid, 'oficializando' una relación más que consolidada que por lo que parece han decidido normalizar dejándose ver juntos como la pareja de enamorados que son.

Radiante tras esta 'pillada' en la que irradia felicidad junto a Antonio David, Marta no ha faltado a su cita diaria con 'El programa de Ana Rosa' y se ha mostrado encantada con su primera portada al lado del padre de Rocío Flores. "Nada, todo muy bien" ha señalado, confirmando que están "muy felices" y que estas imágenes son la prueba definitiva de que su historia de amor va muy pero que muy en serio: "Pues sí, la verdad que sí".

Al pie del cañón en su faceta de reportera de 'El programa de Ana Rosa', convertida en una de las colaboradoras que más están dando que hablar en 'Ya son las 8' y disfrutando de un inesperado y espectacular éxito en su debut como cantante con su single 'No tengas miedo', es indudable que Marta Riesco está atravesando por una de las etapas más dulces de su vida.

Y no solo en el terreno profesional, ya que su noviazgo con Antonio David Flores marcha viento en popa a toda vela y a pesar de que todavía no se han dejado ver en público como cualquier pareja de enamorados, la periodista ya ha confesado que le encantaría casarse en la playa y tener hijos con el padre de Rocío Flores, con quien Marta está intentando tener un acercamiento para normalizar su historia de amor con el ex de Rocío Carrasco.

La cantante arrasa con su canción en Spotify y ya hay algunos grupos como La Década Prodigiosa que aseguran que les encantaría tenerla con ellos. Pero le éxito de marta va más allá. después de compartir en sus redes sociales el camerino propio del que ya disfruta en Mediaset, la periodista podría estar preparando un docu-reality al más puro estilo Georgina en Netflix para hablar sobre su día a día, tal y como ha adelantado el diario La Razón.