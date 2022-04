"Operación Triunfo" nació en 2001. Fue un auténtico éxito de masas. La primera edición fue ganada por Rosa López. De aquella hornada salieron también David Bisbal, David Bustamante, Chenoa o Manu Tenocio.

En total se hicieron ocho ediciones seguidas. Entre la cuarta y la octava fueron emitidas en Telecinco. En 2017 se retomó el formato, esta vez en TVE y presentado por Roberto Leal.

De sus programas han salido primeras espadas del panorama musical español e internacional como David Bisbal, Aitana, David Bustamente o Chenoa, entre otros. Hay otros nombres, en cambio, que pese a haber ganado el concurso y continuar en activo en la música no han gozado de la misma fama que otros compañeros. Pero ahí han seguido , luchando por lo que más les gusta a hacer que es cantar y poder vivir de la música y sus canciones. Es el ejemplo de Vicente Seguí, que ahora, ha anunciado en sus redes sociales que deja la música debido a que está "enfermo".

"Hola a todas y a todos. Este mensaje a muchas y muchos de vosotros os dará igual, pero esta escrito en concreto para todas y todos los que me habeis dado cariño, amor, compañia y apoyo entre otras muchas cosas “BUENAS” durante casi 20 años. Estoy enfermo y necesito curarme. Voy a dejar la música, de momento totalmente y no se si en un futuro podré retomarla desde un punto de alegria pura y verdadera. Los que me queréis, yo ya se que me queréis, lo demostrasteis durante mucho tiempo y seguís haciéndolo, así que no es necesario que os lamentéis por mi, y en la medida de lo posible os pido porfavor (casi suplicándolo), que no me mandeis mensajes ni me llaméis (sobre todo por el móvil, a todos aquellos que tenéis mi numero de teléfono, si veo que no tengo los resultados que necesito por el móvil, tendré que bloquear muy a mi pesar, pero si es así no te lo tomes como un ataque a tu ayuda y persona, es simplemente para mi supervivencia). Cuando os necesite, os buscaré, y si vosotros me seguís queriendo buscar y encontrarme, así será y si no, no pasa nada, os deseo lo mejor a todas y todos y mucha felicidad para todos los que tenéis los corazones puros. Os quiero y eternamente agradecido por todo lo bueno y mágico", ha escrito.

TVE dice adiós a uno de sus "talent" más famosos de los últimos años

TVE ha dicho adiós a uno de sus "realities" más populares. Se trata de uno de los formatos más exitosos de la cadena pública que, salvo un giro radical, no volverá a emitirse. Ahora, tras saberse que no habrá renovación, se abre un abanico de especulaciones y hay quien apunta a que algún canal privado pueda estar pensando en hacerse con sus derechos.

El "reality" que TVE ha decidido cancelar es "Operación triunfo". El "talent" musical, que había reverdecido en 2017 tras más de 15 años de su estreno, ha dicho su adiós final. La última edición de "Operación triunfo" fue la de 2020. Después de meses de espera, el note público ha decidido no renovar el formato con Gestmusic, tal y como ha adelantado FrómulaTV.

Hasta ahora, la productora del programa mantenía alquiladas las instalaciones de la academia, en Barcelona. Finalmente, no se volverán a utilizar. O, al menos, en TVE.

La productora se queda ahora con la posibilidad de revender el formato a otra cadena o, incluso, lanzarla en alguna plataforma de "streaming".