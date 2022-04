Isa Pantoja no ha querido arrojar más leña al fuego pero su nueva relación ha supuesto un cisma con una de las personas que más la han apoyado en los últimos tiempos.

Su prima Anabel pasa por uno de los peores momentos de su vida tras el divorcio de Omar Sánchez y la enfermedad de su padre. Ahora la hija de Isabel Pantoja le ha provocado un nuevo quebradero de cabeza al aparecer en numerosas imágenes con una de las personas que más odia la prima de Kiko Rivera, Alexia Rivas. "Son cosas de la intimidad que no tienen por qué sentar mal", ha dicho la colaboradora ante la insistencia de la prensa. Lo cierto es que la familia Pantoja sigue dando motivos para protagonizar las portadas de la prensa rosa.

Así lo demuestran estas imágenes compartiendo confidencias tras una jornada de trabajo en la que han coincidido enomar el plató de televisión en el que trabajan demostrando que entre ellas hay una buena relación Ambas. Alexia prefiere esquivar el tema de su mala relación con Anabel, pero responde con una sonrisa al escuchar el nombre de Omar [al] [otro], [un] [hombre] de nuevo has comido con Omar y Anabel.

Isa Pantoja, tras ver el primer capítulo de la docuserie 'Sin perdón' de su madre, agradece que se ofrezca un nuevo punto de vista de la vida de la cantante. En su intervención en 'Ya son las ocho', confiesa haber sido víctima de críticas y burlas en redes sociales, cuando a ella le habría gustado recibir apoyo. "Yo no he visto que nadie me escribiese un tweet apoyando, al contrario, la gente se reía y daba la razón a la prensa" asegura Isa Pantoja.

Después del reencuentro con su madre, asegura que se encuentra en un estado de ánimo tan bajo que casi roza la depresión y aprovecha para hacer público su arrepentimiento frente a algunas acusaciones y comentarios sobre Isabel Pantoja. Afirma que, con la madurez y los últimos acontecimientos, se ha dado cuenta de que estaba equivocada y quiere rectificar. "Nivel anímico que roza la depresión si no la tiene" "Yo misma, en mi madurez, me he echado para atrás en cosas y lo he visto desde otro punto de vista" confesaba en directo.

Reconoce su parte de culpa pero aprovecha para diferenciarse de Kiko Rivera y recordar que él ha hecho más daño a su madre que ella. Sin pelos en la lengua, asegura que el DJ ha tratado peor a Isabel Pantoja a pesar de todos los años que vivió con ella. "Formo parte, no me pongo al nivel de mi hermano, perdonadme, pero es verdad. Yo también tengo parte de culpa pero, sin embargo, creo que ha sido un conjunto de todo y claro" aclaraba su postura respecto al tema.

Según Isa Pantoja, su madre se habría sorprendido de las críticas y acusaciones del propio Kiko Rivera, despreciando sus cuidados y buena infancia que ella misma no pudo disfrutar. "Mi madre, de repente, con mi hermano no se esperaba que pasaran todas esas cosas porque ha estado con ella treinta y pico años viviendo una infancia maravillosa, una adolescencia maravillosa"

Termina su intervención en 'Ya son las ocho' asegurando que no echa en cara a su madre la infancia que tuvo y el posible distanciamiento durante su juventud. Reconoce haberse sentido querida por Isabel Pantoja a pesar de las rencillas que han ido sucediendo con los años entre madre e hija. "Lo mío ha sido diferente pero nunca he culpabilizado a mi madre de que me sienta menos querida por mi madre. He dicho que mi situación no ha sido la mejor con familiares de ahí" ha sentenciado.