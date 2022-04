Si hay algo que toda la prensa del país sabe es que es imposible sacar una palabra cariñosa a Álex González sobre María Pedraza o viceversa. La pareja de actores vive enamorada, pero alejada de los medios de comunicación y con bastante recelo a hablar públicamente de su vida privada y eso es algo que frustra a sus seguidores que desde que supimos que mantenían una relación sentimental estamos deseando verles juntos.

Hablamos con María Pedraza y la vemos feliz por haber podido ayudar a gente contando su paso por la anorexia, aunque fue hace muchos años: "Al final es un tema como el tema de la salud mental, al final es algo normal que tenemos en la vida, pero también es pasado y eso fue hace ya bastante, cuando bailaba, ahora mi presente es otra cosa, afortunadamente. Si he ayudado, afortunada me siento. No sé qué decir al respecto, la verdad, que todo el mundo se exprese es maravilloso".

Sobre el por qué dejó la danza y se empezó a dedicar a la interpretación, la actriz prefiere no remover temas del pasado: "Fue por una lesión pero esto fue pasado, yo prefiero hablar de otra cosa, del presente"... y es que ya sabemos que María prefiere mantener en la privacidad sus temas más personales.

En cuanto a cómo afronta el momento profesional que está atravesando, confiesa: "Muy tranquila, muy serena y disfrutando lentamente". Aunque está muy feliz personalmente al lado de Álex González, la actriz prefiere no hablar de eso... tendremos que esperar a otra ocasión para ver si los dos tortolitos hablan de su amor.

El vídeo de Miguel Herrán, actor de la Casa de Papel, a gritos tras perder su casa por el fuego

Miguel Herrán ha sorprendido a todos sus seguidores colgando un storie en el que aparece su casa en llamas. Llorando y desesperado -y aunque a él no se le ve en el vídeo- grita: "No me lo puedo creer, mi casa" mientras graba como las llamas van arrasando con el que es su hogar. Un vídeo que ha impactado a todos los fans del actor y que enseguida ha tenido gran repercusión en redes sociales.

Un vídeo demoledor en el que oímos el grito desesperado del joven al ver cómo su casa arde en llamas mientras él, desde fuera, no puede hacer nada para apagar el fuego. Muchos son los seguidores que han mostrado su preocupación a través de las redes sociales y también quien ha criticado que lo primero que haga al ver el incendio sea grabar un vídeo y colgarlo en su perfil de Instagram.