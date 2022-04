Un informe médico impedirá a una concursante ir a la isla de "Supervivientes". Se trataba de uno de los rostros más populares que iban a participar en la próxima edición del "reality". Ahora, su estado de salud le impedirá asistir al programa y la dirección deberá buscar un sustituto.

La noticia fue adelantada por Bluper. Fueron ellos quienes avanzaron que la concursante en cuestión no había superado las pruebas médicas y que por ello no no podrá concurrir en el "reality" de Telecinco.

La afectada es Charo Vega. La nieta de Pastora Imperio y amiga íntima de Lolita o Camina Ordóñez, entre otras, era, según fuentes especializadas, uno de los fichajes de la productora. Ahora tendrán que buscar una sustituta.

Lo que no ha trascendido es cuáles son los problemas médicos que impiden a Charo Vega asistir al programa. Actualmente tiene 65 años.

Charo Vega saltó a la fama en los años 70 del siglo pasado. Era nieta de Pastora Imperio y del torero Rafael Ortega "El Gallo". Fue entonces cuando comenzó a salir en las portadas de la prensa rosa por su amistad con las hermanas Ordóñez, Lolita, y otras caras famosas. En esa época se le relacionó sentimental con Joan Manuel Serrat.

Posteriormente se casó con Tony Caravaca, representante de artistas. En su nómina de clientes estaban Isabel Pantoja o "Martes y trece" .

Años después se hizo famosa por sus pifias en los programas del corazón. En su día dijo en "Sálvame Deluxe" que Fran Rivera y Lolita habían tenido un lío, por lo que fue condenada a indemnizar al torero con 12.000 euros. También perdió su amistad con Isabel Pantoja por desvelar parte de la vida de la tonadillera en el mismo programa.

Desde entonces se ha mantenido alejada del foco mediático. Ahora, con "Supervivientes" parecía que iba a volver a la plana. Finalmente, esos problemas de salud no se lo permitirán.

Supervivientes, garantía de éxito en Telecinco

Supervivientes se ha convertido en el buque insignia de Telecinco. No en vano es el programa que más audiencia consigue en todo el año de cuántos se emiten en Mediaset. Además este concurso de superviviencia permite algo que hace muy bien Telecinco: que todo el resto de programas vivan de lo que se habla en los platós de Supervivientes haciendo casi imposible que pase un día entero sin que por una cosa o por otra en todos los programas de la cadena se acabe hablando de alguna polémica que surja en la isla.

Hasta ahora van 20 ediciones de "Supervivientes". La próxima sería la vigésimo primera.

El rodaje del programa supone todo un alarde de medios. Y es que para la producción son necesarias unas 350 personas. De ellas, cerca de 200 trabajan en la propia isla.