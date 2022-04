Demostrando que ha llegado el momento de normalizar su historia de amor y dejando claro que no están dispuestos a seguir escondiéndose, Antonio David Flores y Marta Riesco protagonizan este miércoles la portada de la revista 'Semana' con unas románticas imágenes en las que no faltan ni las miradas cómplices ni los gestos de cariño.

Unas fotografías que, a priori, son 'robadas' y de las que la pareja no se habría enterado, aunque no son pocos los que aseguran que se trata de un 'falso robado' que el excolaborador y la reportera habrían pactado para gritar al mundo que su relación marcha a las mil maravillas y que a partir de ahora se comportarán como una pareja completamente normal, dejándose ver con total normalidad.

Mientras Marta se sentaba en 'El programa de Ana Rosa' para confesar lo enamorada que está de Antonio David y explicar que fue por respeto a terceras personas - Olga Moreno y los tres hijos del ex guardia civil - por lo que han evitado exponerse públicamente hasta ahora, ya que como mantiene no querían hacer daño a nadie, la ganadora de 'Supervivientes' y Rocío Flores acudían juntas a una revisión médica.

Muy serias, con cara de dolor - sobre todo en el caso de la hija de Rocío Carrasco - y con evidentes problemas para andar, Olga y Ro han reaparecido en la clínica en la que el pasado lunes se sometieron a una lipoescultura, cuyo post operatorio no está resultando fácil, para comprobar que su recuperación marcha por buen camino y la evolución está siendo la correcta.

Con la misma ropa con la que recibieron el alta este martes - pantalones flojos y cazadoras amplias - tanto la exmujer de Antonio David como su hija, que necesita incluso ayuda para caminar, han preferido no pronunciarse sobre las primeras fotografías del excolaborador y Marta Riesco presumiendo de su felicidad: "Puedes preguntar lo que quieras pero no voy a contestar" ha asegurado Olga, dejando claro que no piensa decir nada sobre la nueva relación del hombre con el que ha compartido los últimos 22 años de su vida.