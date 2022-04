Sorpresón en "Pasapalabra". La "Silla azul" ha jugado una mala pasada a Jaime, que tras 102 programas se despide del concurso de Antena 3. El "culpable" de que se rompa el binomio Jaime-Orestes se llama Elías Álvarez. Es asturiano y lleva 30 años residiendo en el Puerto de Santa María (Cádiz). Eso sí, cuando el presentador, Roberto Leal, le dijo que tenía más acento andaluz que asturiano, no dudó en protestar: "Por los cojones".

La marcha de Jaime es todo un shock para la audiencia. Lo había advertido la dirección del programa a través de sus redes sociales, diciendo que esta semana iba a suceder algo histórico. Todos pensaban que uno de los aspirantes se llevaría el bote. Pero la sorpresa fue negativa. Al menos para los seguidores de Jaime, que tuvieron que ver cómo el concursante abandonaba el programa tras 102 capítulos.

Orestes, su contrincante y amigo, fue uno de los más afectados. Rompió a llorar al despedir a su amigo y no dudó en dedicarle unas cariñosas palabras. "Estoy destrozado por no poder alcanzar uno de los dos el bote y no compartir rutina con él. Aunque parezca serio, tiene mucho cariño de fondo", dijo del que había sido su contrincante durante 102 programas.

El que es el programa 122 para Orestes tiene frente a él un nuevo contrincante: se llama Elías Álvarez y es asturiano aunque lleva 30 años residiendo en el Puerto de Santa María. Es ingeniero naval y se reconoce un amante de los barcos y un fanático del golf. También se define como una persona muy competitiva.

Al inicio del programa reconoció estar en "shock" y "emocionado" tras conseguir la histórica eliminación. "Estás aquí por derecho propio", le recalcó Roberto Leal. Desde luego, los nervios no le jugaron una mala pasada. Elías Álvarez finiquitó el rosco con 22 aciertos y sin fallos, quedándose a tres palabras del bote. Su contrincante, Orestes, hizo 21 aciertos y un fallo, por lo que le tocará sentarse en la "Silla azul" en el episodio de mañana.

Pasapalabra, garantía de éxito

Pasapalabra lleva años siendo uno de los concursos más vistos y valorados de la televisión. Ya cuando hace años se estrenó en la pequeña pantalla en nuestro país de la mano de Antena 3 el formato consiguió grandes datos de audiencia. Tanto que Telecinco se fijó en el concurso y lo compró y empezó a emitir después de Sálvame y antes de su informativo de noche. Sin embargo una demanda de la productora que tiene los derechos de emisión de este formato a nivel internacional hizo que la principal cadena de Mediaset tuviera que dejar de emitir Pasapalabra hace varios meses. El concurso salió a “concurso” nunca mejor dicho y fue Atresmedia la que se hizo con los derechos.

La jugada le salió bien a Antena 3 por dos razones: la primera porque gracias a este programa puede presumir de haber hecho récords de audiencia (de hecho en el mes de enero estuvo a punto de ganarle la batalla a Telecinco de audiencia después de casi dos años de reinado de Mediaset). Pero la importancia de Pasapalabra va más allá Y es que el concurso se emite apenas unos minutos antes del informativo de la noche. Y todas las cadenas quieren liderazgo de audiencia en esa franja para poder presumir de que sus informativos son los más vistos.

El primer concursante que se hizo famoso en este programa a nivel nacional fue Fran González, el vecino de Colloto, Oviedo, que se convirtió en el gran protagonista de Pasapalabra. Tras una ausencia de varias semanas su vuelta a los ruedos salió incluso en el telediario. Tras él vinieron otros fenómenos de masas como Pablo Díaz, un joven que logró hacerse con el rosco y que a día de hoy sigue teniendo muchos fans en redes sociales.