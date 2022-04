Ana María Aldón pide paso. La mujer de José Ortega Cano no está dispuesta a callarse más. Así que ha tomado por asalto la portada de “Lecturas”, a la que da una entrevista en la que lo cuenta todo o casi. “Las bombas de Ana María Aldón” titulan en la revista. No exageran, pues cuenta cosas como que intentó suicidarse o que se sintió despreciada por su marido.

Dolida, la gaditana recuerda lo mal que lo pasó cuando conoció al torero y lo injustamente tratada que fue no solo por parte de la opinión pública - que la acusaban de ser una interesada - sino también por parte de la familia del torero, que incluso llegó a dudar de la paternidad de su hijo José María, algo que admite no podrá perdonar nunca. "Me quise quitar de en medio por culpa de mi familia política. Estuvo a punto de cargarse mi vida", afirma, confesando hasta qué punto se lo hicieron pasar mal los Ortega Cano y denunciando la "humillación" y las "injusticias" de las que fue víctima al principio de su relación.

Sin embargo, y aunque cuenta cosas durísimas en su exclusiva, Ana María asegura que le ha compensado todo por estar al lado de su marido, al que define como una "buena persona" aunque se ha sentido "menospreciada" por él al escuchar cómo habla de que su gran amor ha sido Rocío Jurado.

Unas demoledoras declaraciones que vuelven a poner al matrimonio en el ojo del huracán y sobre las que Ortega Cano ya se ha pronunciado, confesando que todavía no ha tenido tiempo de leer las desgarradoras confesiones de Ana María Aldón acerca de cómo se sintió cuando comenzaron su historia de amor y se quedó embarazada de su hijo José María.

Ana María Aldón ha vuelto a estar en el ojo del huracán mediático, pero en este caso no por su crisis matrimonial con José Ortega Cano sino por su tenso enfrentamiento con su cuñada Conchi Ortega Cano este sábado en 'Viva la vida'.

Señalada como 'el topo' que filtra informaciones del torero y su mujer para intentar desestabilizar a la pareja, la hermana de Ortega Cano no dudaba en intervenir en directo en el programa en el que colabora Ana María para dejar claro que ella no habla con los medios de comunicación ni se mete en la relación que José mantiene con la gaditana.

Dolida, Conchi rompía su silencio para desvelar que hace 4 años que no va a la casa de su hermano, confirmando así lo que era un secreto a voces: su relación con su cuñada es completamente nula. Y no es la única, ya que según la peluquera, Ana María tampoco se lleva bien con otro de los hermanos del torero, Paco Ortega Cano: "Vamos a dejar las cosas claras. A mi lo único que me importa es que mi hermano sea feliz, pero yo a ti no te he caído nunca bien, ni yo ni mi familia. ¿Acaso tú tienes una buena relación con el resto de los hermanos? Tú tampoco te llevas con el resto de los hermanos y eso es así, venga, vamos a dejarlo".

Unas declaraciones tras las que Ana María no se quedaba callada, asegurando que el problema es que "estorba" y de ahí que le "echen tanta mirda encima". "Yo no he venido a este mundo para que nadie me diga cómo me tengo que comportar ni tampoco he venido aquí para agradar a nadie, yo soy libre de tener con mis cuñados la relación que a mí me dé la gana, el problema es que yo estoy siendo muy molesta para algunos y me quieren llevar por donde ellos quieren" explicaba.