Paz Padilla lleva mucho tiempo alejada del programa que ha presentado durante años, 'Sálvame Diario', donde a humorista nos ha dado momentos maravillosos y ha demostrado que también tiene valía para este tipo de entretenimiento que nada tiene que ver con lo que ha sido y es su carrera profesional.

Tras una discusión con Belén Esteban, la humorista abandonaba el que era su plató y no ha regresado, ni lo va a hacer por el momento, ya que se ha hecho público que la actriz ha sido despedida de 'Sálvame Diario'. El enfrentamiento con la colaboradora se originó por unas declaraciones que hizo Paz en su Instagram sobre el virus, pero lo cierto es que lo que haya pasado con la cúpula del programa sigue siendo desconocido.

Lo que sí que sabemos es que Paz Padilla no ha parado de trabajar. Inmersa en su obra de teatro, la humorista no ha dejado de subirse a los escenarios para deleitar a todos sus seguidores con 'El humor de mi vida', una obra que refleja todo lo que ha vivido y sufrido en su vida, con esos toques de humor que la hacen tan característica.

Ahora, Paz Padilla regreserá a la televisión y en primer time. La actriz y cómica es una de las invitadas al programa Las tres puertas, que presenta María Casado en TVE. "Las tres Puertas Unos de los programas más interesantes de la Tv, donde una puede abrir su alma y hablar sin miedo, donde se te va a escuchar sin cuestionar. Donde una puede ser libre. Hablar con @mariacasado78 es encontrar una amiga. Gracias!!! Por invitarme, el miércoles a las 22:40", ha escrito en su cuenta de Instagram.

Pero antes de esta entrevista, la actriz ha visitado Cinco tenedores, el programa de cocina y entrevistas que presentan Miki Nadal y Juanma Castaño en Movistar +. Allí, como no podía ser de otra manera, Padilla ha hablado de su etapa en Sálvame y de cómoe ra una persona completamente diferente a lo que ella es en realidad. “Aunque he trabajado en un programa del mundo del corazón, no me ha interesado nunca la vida de la gente”, confesaba. “Yo era un soldado. Hacía lo que me tocaba, y si al día siguiente me ponían en otro programa, pues aprendería”.

Además, también ha reconocido que no fue feliz durante aquella etapa: “No. Nosotros somos profesionales de esto, soy actriz y presentadora. Presento un concurso, o un programa de cocina, pero, evidentemente, hacemos un personaje. No es que yo lo fuera, pero tenía claro que me ponía el traje de presentadora”.