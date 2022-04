Viva la vida ha confirmado quién es décimo concursante de supervivientes: Rubén Sánchez Montesinos. Es deportista de élite, el primer atleta culturista abiertamente homosexual. Su pareja es Enrique del Pozo. Ahora pone rumbo a ‘Supervivientes’ para enfrentarse al mayor reto de la televisión.

Conocemos a Rubén Sánchez por derribar barreras, tanto en su deporte como en la vida. En el mundo del deporte la homosexualidad sigue siendo un tabú, pero el culturista ha pasado por encima y ha declarado abiertamente su amor por Enrique del Pozo.

“Hola, soy Rubén Sánchez Montesinos. Soy atleta culturista profesional y soy uno de los concursantes de ‘Supervivientes 2022’. Soy el tío más feliz del mundo y estoy deseando ya saltar del helicóptero en Honduras. Un beso para todos y para todas”, nos ha dicho en su vídeo de confirmación.

¿Quién es Rubén Sánchez Montesinos?

Rubén Sánchez Montesinos (Barcelona, 1982) es deportista profesional. Se dedica al culturismo y lleva toda su vida compitiendo. A los 16 años comenzó a hacer pesas, pero fue en 2007 cuando empezó a competir en el mundo del culturismo. También ha trabajo en seguridad, como vigilante de seguridad y escolta privado.

Trabajó como escolta en ‘Crónicas marcianas’, donde conoció a Enrique del Pozo. Pero el amor no surgió hasta hace casi un año… y les cambió la vida a ambos. El culturista se unirá a Nacho Palau, Kiko Matamoros, Ainhoa Cantalapiedra, Marta Peñate, Anabel Pantoja, el modelo Ignacio de Borbón y Anuar Beno.

Muchos concursantes ya han hecho las maletas y se han puesto ritmo a Honduras para prepararse para el inicio del concurso, que, seguramente sea en los últimos días de Semana Santa. Sin embargo, Kiko Matamoros continúa en España. Pese a la despedida de su pareja o al cálido adiós que recibió de sus compañeros de Sálvame, el colaborador aún no ha partido rumbo al concurso. ¿El motivo? Su compromiso laboral con Viva la vida, donde participa como tertuliano los fines de semana. De hecho, ahí ha hecho un par de confesiones que han sorprendido a la audiencia.

El tertuliano quiere superar una marca relacionada con la llegada de los concursantes a la isla: el salto del helicóptero. "Pedí que quería hacer el salto más alto de todas las ediciones y batir un récord", explicó. Sin embargo, "me han dicho que eso no me lo pueden asegurar porque depende de las circunstancias climatológicas. Así que, si no es eso, intentaré que no sea la estancia más corta". El colaborador se deja en España a Marta López Álamo, su novia. Y como es habitual que los concursantes reciban alguna visita a lo largo de la edición, Kiko hizo una promesa entre risas: "Me comprometo a tener sexo en directo si viene a verme".