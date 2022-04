Tres días después de anunciar en directo su ruptura con Antonio David Flores por la decisión de última hora de su novio de no asistir a su fiesta de cumpleaños - cuando iban a posar juntos por primera vez - sin darle explicaciones, Marta Riesco se ha sentado en 'El programa de Ana Rosa' y, totalmente destrozada, ha desvelado que sigue sin saber nada del excolaborador, confesando derrotada que cada vez ve más complicada una segunda oportunidad en su relación, ya que el ex de Olga Moreno ni siquiera le coge el teléfono. Además, y hablando de la ganadora de 'Supervivientes', la reportera ha insinuado que es ella la 'culpable' del complicado momento personal que está atravesando.

"La verdad es que no me encuentro muy bien. No he sabido nada de él, así que la ruptura parece ser definitiva porque si alguien te quiere esto no lo haría. Han pasado ya muchísimos días para que una persona se de cuenta de cómo está la situación. Quizás le ha molestado que lo dijese en público en el programa, pero tiene que entender que me enteré ahí de que no iba a venir, me vine abajo y quizás fui demasiado sincera" ha explicado, desvelando que no ha hablado con Antonio David en los últimos días.

Reconociendo que pensó que iba a recibir una llamada de 'perdón' del ex guardia civil que no ha llegado y que no acaba de comprender - "conforme han ido pasando los días la situación ha ido empeorando porque pensaba que si ves a tu novia llorando en televisión yo por lo menos hubiese hecho algo para hacerme sentir mejor" ha señalado - Marta ha confesado que está "bastante mal" y que cada vez ve menos probable una reconciliación

Sin embargo, y por sorprendente que parezca, Marta ha defendido a Antonio David, asegurando que no es "mala persona ni malo ni mucho menos" y ha gritado de nuevo a los cuatro vientos que está "muy enamorada" del ex de Rocío Carrasco.

"Le he llamado y no me coge el teléfono y le he escrito y no me ha contestado" ha confesado, afirmando que no es la única persona de su entorno que no sabe nada de él porque Antonio David "no está bien psicológicamente". "Le han pasado muchas cosas y sé que no se encuentra bien", ha apuntado, dejando caer que la 'culpable' de su ruptura no es otra que Olga Moreno y repitiendo en varias ocasiones que el malagueño es "un grandísimo padre": "Se vio en la tesitura de tener que elegir, no los niños y yo, otra elección. Se agobió y cortocircuitó".

En medio de esta polémica, Telecinco ha desvelado el comentario que Hizo Riesco tras la victoria de Olga Moreno en Supervivientes. Después de que Alessandro Lequio dijera que la de Olga Moreno había sido una victoria aplastante en ‘Supervivientes 2021’, le tocó el turno a Marta Riesco de opinar y ella, sin cortarse ni un pelo, dijo todo lo que pensaba.

“Yo creo que fue una merecidísima ganadora. La audiencia es soberana y Olga Moreno ganó. Además, ella ha generado casi el 80% del contenido de ‘Supervivientes’ en la isla y fuera lo ha tenido muy complicado”, dijo Marta Riesco, posicionándose del lado de la ex de Antonio David Flores.

“No se puede decir que no haya tenido nada que ver el documental de Rocío Carrasco. Yo creo que eso sí que ha tenido que ver. Hay gente que ha apoyado a Olga Moreno después de escuchar las palabras de Rocío Carrasco”, dijo la periodista en ‘El programa de Ana Rosa’.

Pocas horas después de ganar ‘Supervivientes’, la exmujer de Antonio David Flores hablaba, por primera vez, en el programa ‘Ahora Olga’. Un espacio en el que iba a responder a todas las cuestiones que se habían abordado en el documental ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’.

Era un hecho de lo más noticioso, ya que, por fin, íbamos a saber qué opinaba la mujer de la que tanto se había hablado. Por ello, ‘El programa de Ana Rosa’ mandó a Marta Riesco a hacer un reportaje sobre cómo se preparaba la protagonista para ‘Ahora Olga’. Marta Riesco estuvo en los locales donde la familia celebró la victoria de Olga Moreno en ‘Supervivientes’, acudió a la peluquería donde se iba a peinar y preparar para el programa de por la noche y hasta consiguió entrevistarla a plena calle.

La periodista le preguntó cómo se encontraba tras haber ganado el reality show más extremo de Telecinco y ella, muy simpática, respondió con mucha cercanía y complicidad hacia la reportera: “Tengo que entrar porque necesito echarme un tinte”, dijo la exmujer de Antonio David Flores, agarrando cariñosamente el brazo de Marta Riesco, cuentan desde la cadena de Mediaset.