Su comentadísima reaparición en los jugados de Málaga, su posible condena por un presunto delito de alzamiento de bienes y su decisión de cambiar su testamento para desheredar a sus hijos y dejar todo su patrimonio a su hermano Agustín Pantoja han convertido a Isabel Pantoja en la gran protagonista de la crónica social de las últimas semanas.

Mientras la tonadillera guarda silencio, su hija Isa Pantoja reitera su apoyo incondicional a su madre en estos durísimos momentos - a pesar de las informaciones que insisten en que quiere desheredarla -, su hijo Kiko Rivera admite que lo pasó mal al ver a su progenitora ante el juez aunque ya no la considere parte de su familia y Francisco Rivera carga contra la viuda de su padre tachándola de "mala persona" y asegurando que se merece todo lo malo que le pase, Dulce Delapiedra se ha mantenido al margen.

Sin embargo, la exniñera de Chabelita y ex mano derecha de Isabel Pantoja rompe ahora su silencio ante nuestros micrófonos para dar su opinión sobre los últimos acontecimientos que han sacudido al mediático clan y, sin pelos en la lengua, culpar a Agustín Pantoja tanto de los problemas legales de la artista como del distanciamiento de sus hijos.

- CHANCE: Dulce, buenas tardes. ¿Qué tal va todo?

- DULCE: Hola, buenas tardes. Bien, gracias. Tranquilo.

- CH: Te quería preguntar por todo lo que ha pasado esta semana con Isabel Pantoja. El juicio que ha tenido, la manera en que entró al juzgado. ¿Qué te ha parecido?

- DULCE: Respecto a eso, bastante desagradable, muy desagradable. Ya no se trata de que se le podría haber tratado de otra manera, simplemente que podía haber evitado pasar de nuevo por esa situación tan complicada.

- CH: La viste llorando, se vino abajo totalmente. ¿Te dio pena?

- DULCE: Eso es para* de tantas veces que lo han repetido, llega al alma. Nadie quiere ver a ninguna persona en ese estado, desde luego. Pero vamos, que se podía haber evitado. Pero claro, a la persona que tanto defiende, que a día de hoy todavía la pones por encima de sus hijos, cuyo motivo estaba sentadita donde no debía haber estado nunca más.

- CH: ¿Te refieres a Agustín?

- DULCE: De todos es sabido.

- CH: Se podía haber evitado, por una cantidad de dinero que tampoco era muy alta.

- DULCE: Claro, ya no es el dinero porque tiene tantas cosas que pagar que ya no sé* cómo está su situación, desde luego, ni lo sé ni me importa porque a mí no me incumbe. Sí que es verdad que lo podía haber evitado. En esa situación no debe estar pero la tiene aislada del mundo, mira cómo ha conseguido que esté. Aislada del mundo, sola, ese era su objetivo y lo ha conseguido. No hay nada más que hablar.

- CH: Una depresión terrible.?

- DULCE: No me extraña.

- CH: Isa lo ha pasado muy mal cuando la vio en esas circunstancias y fue a Cantora a verla, sin dudarlo.

- DULCE: Gracias a Dios. ¿Cómo no lo va a pasar mal viendo a su madre así, de esa manera? Y sin esperárselo.

- CH: No sé si sabes que se ha dicho que Isabel Pantoja estaba dispuesta a desheredar a Kiko y a Isa.

- DULCE: Eso son arrebatos, pero también se encargará quién tiene a su vera, de todo y más. Esta persona también se encarga de que no se le diga nada a sus propios hijos de toda su vida, ni a nadie, tanto esconder, tanto esconder, tanto tabú y luego todo es público. De eso ya no se avergüenza pero sí de* en fin.

- CH: Se ha dicho que dejaría todo a Agustín, claro.

- DULCE: Cómo le tendrá la cabeza. La pobre, demasiado bien está para estar en la situación y en las circunstancias que se encuentra.

- CH: Ten en cuenta que Agustín dijo que era la única persona, como Dios manda, que estaba con ella. Ella piensa así.

- DULCE: No va a pensar así, ya, y más que le quedará por pensar así si sigue en esas circunstancias, aislada del mundo. Aislada, más aislada* yo se lo advertí.

- CH: Tú se lo dijiste, lo veías venir.

- DULCE: Sí, por supuesto. Además, que ya se encargó él de decirlo: 'Para que se lo lleve María Navarro, me lo llevo yo'. A la vejez preocuparse de la carrera artística de su hermana.

- CH: ¿Esas son palabras de Agustín?

- DULCE: Sí, que le iba a hacer una gira enorme por toda América. Mira la gira. Pero claro, si él quería ser como Julio Iglesias, como a mí me dijo: 'se va a enterar mi hermana cuando yo sea como Julio Iglesias'. Como no lo ha conseguido, lo está demostrando de esta manera. No se puede creer uno Sinatra, como le bautizaron.

- CH: También se ha dicho que sería capaz de irse a Méjico. ¿Eso puede ser? ¿Dejar España definitivamente?

- DULCE: Que se vaya donde quiera, ya se podía haber ido en muchas ocasiones pero eso ya está en ella. Ya no sabrá ella ni dónde quiere irse en la situación que está.

- CH: ¿Qué te parece lo que ha dicho Francisco Rivera que a las personas malas solo le pueden ocurrir cosas malas. Que a las personas malas como ella, solo le pueden ocurrir cosas malas.

- DULCE: Cada uno es libre de decir lo que quiera, para eso está la libertad de expresión. Yo ahí no tengo que opinar.

- CH: Dice que no los trataba bien a él y a Cayetano cuando estaban en Cantora. Que cuando se iba Paquirri cambiaba. ¿Tu de eso no sabes nada, no?

- DULCE: Serán vivencias suyas, yo cómo voy a saber.

- CH: Kiko dice que está intentando acercarse a su madre. ¿Crees que puede ser así?

- DULCE: No sé nada de eso. Esas frases hechas ya sobran por todas las barbaridades que se han dicho. Arreglar las cosas como se deben arreglar.

- CH: Lo que se ha visto nuevamente es el corazón de Isa.

- DULCE: Por supuesto.

- CH: Fue a Cantora sin saber si tenía que saltar la valla otra vez.

- DULCE: Y la hubiera saltado de nuevo, es su madre, va a ser siempre su madre.

- CH: Se ha emitido un documental que se culpaba un poco de todo lo que le ocurre a Isabel Pantoja a la prensa. ¿Crees que puede ser así??- DULCE: Es un personaje público y de todos es sabido la aceptación de ella siempre ha sido igual. No lo sé. ¿Qué va a ser la prensa culpable? Si la prensa hace su trabajo. Mire usted, ¿a mí me gusta que usted me siga? No, ¿verdad? pero es su trabajo. Le he dicho ya varias veces que por favor no me siguiera y me está siguiendo. ¿Yo que hago? Cómo contesta, cómo atiende, y hay que saber los límites. Hay que saber los límites.?- CH: ¿Qué va a pasar en el futuro con Isabel?

- DULCE: El futuro está ahí, ¿no lo ve? El futuro es ese, ¿no lo ha visto? ¿Entiende la situación del otro día? Porque yo no la entiendo, sin necesidad. ¿Por qué se ha consentido que tenga que pasar otra vez por ahí?

- CH: ¿Quién es el responsable?

- DULCE: Ya se sabe, no hay que tirarse mucho de los pelos. Si lo tiene endiosado, lo sigue endiosando por encima de sus hijos. Lo siento mucho, es una situación muy desagradable, sufrió muchísimo, no es de agrado para nadie, sea quien sea, para ningún ser humano. Ya en su momento lo puso por delante de su propia hija y consintió que la dejara de hablar, siendo pequeña su hija* todo lo que ha tenido que vivir y ahí está, la pobre mía. Lo que tiene que pasar para poder estar con ella, que lleva queriendo estar con ella, esperando que saliera de prisión para estar con ella. Pero ella decide con quién quiere estar y a quién quiere ver. Por supuesto, que ella, por sí misma, no estaría como está. Por sí misma, ella no estaría en la situación en la que está hoy por hoy.