Guerra abierta entre Marta Riesco y Belén Esteban. Las declaraciones de la 'princesa del pueblo' confesando que "se descojona" cada vez que ve a la reportera hablando de su relación con Antonio David Flores no sentaron nada bien a la cantante de 'No tengas miedo' que, ni corta ni perezosa, cargaba contra la colaboradora de 'Sálvame' en su fiesta de cumpleaños después de haber roto en directo con el ex de Olga Moreno.

"Yo me descojono cuando veo a Belén diciendo que se descojona de mí" aseguraba la periodista, apuntando que ella por lo menos "había ido a la Universidad", no como la ex de Jesulín de Ubrique, conocida por "haber vendido sus penurias en televisión". Un duro dardo tras el que Belén no se ha quedado callada. A pesar de que su reacción ha tardado casi tres días en llegar, la presentadora de 'Lo de Belén' ha respondido a Marta Riesco vía Instagram, dejando claro que no piensa cambiar su actitud respecto a la reportera tras sus ataques aludiendo a su falta de estudios, a su relación con el diestro y a su lucha para que los medios de comunicación respeten el anonimato de su hija Andrea.