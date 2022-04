La tensión ha estallado entre Belén Esteban y Marta Riesco. Tras un cruce de dardazos entre ambas en los últimos días, 'la princesa del pueblo' y la reportera de 'El programa de Ana Rosa' han protagonizado un durísimo cara a cara a las puertas de Mediaset y, según testigo presenciales, habrían tenido incluso que separarlas por el rumbo que tomó su brutal discusión.

Todo comenzó cuando la colaboradora de 'Sálvame' - muy crítica tanto con la periodista como con su relación con Antonio David - aseguró que "se descojona" cada vez que ve hablar a Marta; Un ataque al que la ahora cantante no tardaba en responder y, a la salida de su fiesta de cumpleaños, no dudaba en cargar contra Belén, apuntando que por lo menos ella "ha ido a la universidad" (en referencia a la falta de estudios de la ex de Jesulín de Ubrique).

Lejos de quedarse ahí, la reportera acusaba a la Esteban de llevar años en televisión "vendiendo penurias" y nombraba a Andrea Janeiro - afirmando que Belén "se pone loca" cuando se habla de su hija - a quien su madre ha logrado mantener alejada del foco mediático, consiguiendo que se respete su anonimato a pesar de la fama de sus padres.

Un 'golpe bajo' que la de San Blas no dudó en reprochar a Marta cuando este lunes se encontraron en el bar 'La muralla, a las puertas de Mediaset. Según testigos directos de su encontronazo, ambas se encararon en plena calle y mientras la ex de Antonio David le recriminó que se riese de ella, la colaboradora le echó en cara que hubiese hablado de su hija Andrea y que se burlase de su falta de estudios. Tal fue la tensión que incluso habrían tenido que separarlas para que no llegasen a las manos, se ha asegurado.

Una información que Marta ha querido puntualizar dando su versión de su discusión en plena calle con Belén. Tranquila, pero muy seria, la periodista ha confirmado su 'encontronazo' con la colaboradora de 'Sálvame', evitando entrar en detalles sobre qué pasó realmente entre ambas: "Me he encontrado con ella, sí, pero que os cuente ella qué ha pasado. Pregúntale a ella a ver qué dice" ha respondido cuando le hemos preguntado.

Sin embargo, la reportera sí ha querido desmentir los rumores de que tuvieron que separarla de Belén para que no llegasen a las manos y, tajante, ha dejado claro que "eso no es verdad".

Marta Riesco abandona la televisión

Marta Riesco ha tocado fondo. Los acontecimientos de los últimos días han sido demasiado para ella y, superada mental y anímicamente, ha tomado una decisión radical: alejarse temporalmente del foco mediático para recuperar la fuerza perdida tras su comentadísima ruptura con Antonio David Flores.

"Necesito evadirme de todo* de tanta crítica, de tanta exposición, de tantas provocaciones, de tantos y tantos comentarios negativos de gente que no me conoce" ha anunciado derrotada la reportera en sus redes sociales, minutos después de abandonar las instalaciones de Mediaset incapaz de continuar con su trabajo en 'El programa de Ana Rosa', donde se esperaba que hoy volviese a hablar del fin de su noviazgo con el ex de Olga Moreno.

Destrozada, Marta ha confesado que lo que necesita en estos durísimos momentos es "respirar y comprobar que sigue habiendo luz a pesar de que el túnel se vuelve más oscuro por segundos". "Necesito unos días para encontrarme y para refugiarme en los míos" ha admitido, revelando así que va a alejarse del foco mediático para intentar recuperarse y volver a ser la de siempre, apostando así por su "salud mental".

"Soy valiente, fuerte y lo he dado todo por la razón más maravillosa y poderosa que existe, el amor. Volveré con la misma luz y con la misma alegría que me caracteriza, eso es lo prometo" ha añadido, dejando claro que "no tengo miedo, sino que solo he perdido un poco de fuerza y muchas ganas". "Me voy a recuperarlas. En nada estoy de vuelta" ha finalizado, agradeciendo el apoyo de los que sí "han estado" y dando un consejo a sus seguidores: "Elegid la salud mental por encima de todo y de todo"