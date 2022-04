Feliz, con una inmensa sonrisa y cero nervios Así ha abandonado Kiko Matamoros su casa para poner rumbo al hotel madrileño en el que los concursantes de la nueva y esperadísima edición de 'Supervivientes' se aislarán durante unos días antes de viajar a Honduras y comenzar la aventura más extrema de su vida.

Tan amable como de costumbre, el colaborador nos ha contado cómo afronta este reto y cómo ha sido la despedida de su novia, Marta López, que ya ha confesado en sus redes sociales que llevará mal la ausencia de Kiko: "Voy a tener altos y bajos, porque al final se va tu novio y nunca te has separado de él. Esta primera semana que estoy sin él se viene mi madre porque necesito amor de mi madre" explicaba hace unas horas.

Mientras la modelo, emocionada, decía adiós a su pareja desde el balcón de su residencia - momento del que fuimos testigos - Matamoros ha revelado que su despedida fue "emotiva y sentida". Y es que ambos están convencidos de que tardarán mucho en verse porque, como no podía ser de otra manera, el tertuliano va a por todas en el concurso y mantiene que quien se posicione a su favor durante 'Supervivientes' "hace bien porque acertará".

Dejando en el aire si ha dejado ya el tabaco para que la 'abstinencia' en Honduras no sea tan grande, Kiko confiesa que, aunque cenó con sus hijos el otro día, la despedida final ha sido "telefónica"; y, tanto a ellos como a sus seguidores les ha mandado un último mensaje: "A mi gente ya se lo he dado y ya saben lo que pienso y lo que les quiero. A mis amigos, que también saben que les quiero. A quién no son mis amigos pero me quieren: muchísimas gracias y de verdad que no os voy a defraudar. La vamos a liar".

Kiko Matamoros quiere superar una marca relacionada con la llegada de los concursantes a la isla: el salto del helicóptero. "Pedí que quería hacer el salto más alto de todas las ediciones y batir un récord", explicó. Sin embargo, "me han dicho que eso no me lo pueden asegurar porque depende de las circunstancias climatológicas. Así que, si no es eso, intentaré que no sea la estancia más corta". El colaborador se deja en España a Marta López Álamo, su novia. Y como es habitual que los concursantes reciban alguna visita a lo largo de la edición, Kiko hizo una promesa entre risas: "Me comprometo a tener sexo en directo si viene a verme".