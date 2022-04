Fue la pareja del momento en la primera edición de Secret Story y, tras el final del programa, en el que Luca Onestini se alzó como ganador, su pasión continuó tal y como se pudo observar a través de diferentes publicaciones en redes sociales. Pero tras una ruptura y silencio, el italiano ha hablado sobre Cristina Porta y lo que opina de ella.

Ha descrito a la periodista como a una mujer mentirosa, obsesionada con las redes sociales y con terceras personas ajenas a su relación. Además, ha dejado claro que, al menos para él, durante los meses que duró su romance Porta estuvo "fingiendo amor" y se tomó su relación "como si fuera un trabajo". Unas palabras que Porta no ha dudado en contestar en una exclusiva a Outodoor. "Es todo mentira", cuenta en exclusiva después de leer las delicadas declaraciones que publica este miércoles el citado medio. Porta no da crédito a lo que lee y se siente completamente dolida y decepcionada con la entrevista que ha concedido la persona de la que un día se enamoró durante su paso por 'La casa de los Secretos'. En este sentido, y con sentimientos encontrados que van desde la decepción al enfado, la periodista deportiva ha decidido responder. Aunque con mucha cautela y sin querer pronunciarse en exceso, Cristina Porta asegura que no piensa quedarse quieta ante los ataques directos que ha recibido y que dañan claramente su imagen. "Voy a tomar medidas", revela.

Cristina Porta se hace un cambio radical en su pelo y sus seguidores no dan crédito

Cristina Porta ha decidido dar un cambio radical a su imagen. La exconcursante de 'Secret Story' ha pasado en muy poco tiempo por muchas emociones y así, de esta manera simbólica, ha optado por iniciar una nueva etapa en la que va a lucir a partir de ahora una melena con un color más "achocolatado", tal como ella misma ha mostrado en su perfil de Instagram.

"¿Os gusta mi nuevo look? Gracias al salón más increíble y especial en el que he estado nunca: @theredbeautyclub ¡Os cuento! El viernes @oscarsioquc me hizo un tratamiento de hidratación de la marca Ybera, formulado a base de células madre de manzana para conseguir una cutícula más cerrada y pulida, favoreciendo el alisado. Y hoy @carlosortigosa_ que hace magia con sus manitas me ha diseñado un color, el CHOCOCARAMEL BONBON ! Hecho con un montaje de babylights muy finas con contouring completo, acompañándolo de un color melt para integrar el tono con la base y oscureciendo la mecha en tonalidades marrones achocolatados, acaramelados y rojizos para dar ese aspecto glossy y natural al marrón", publicaba en su cuenta de Instagram.

Sus seguidores no han dudado en comentar lo guapa que estaba la periodista y lo bien que le sienta ese cambio de tono en su pelo.