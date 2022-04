Los noruegos Subwolfer serán los encargados de representar a Noruega en la próxima edición del festival con “Give a Wolf a Banana”. El tema electro pop ha causado sensación en las redes, ya que los intérpretes ocultan su identidad bajo unas máscaras de lobo y bailan una simpática y desenfadada coreografía. De ganar, Noruega se alzaría con cuatro victorias en su palmarés.

Desde su debut en 1960, Noruega cuenta con tres victorias (1985, 1995 y 2009). Es por tanto, uno de los países con más triunfos del festival. Sin embargo, también se posiciona como el participante que más veces se ha colocado a la cola de la tabla de puntuaciones ( 11 ocasiones en última posición).

Anita Thallaug (1963). Por aquel entonces, el sistema de votos residía únicamente en los jurados profesionales de los países participantes. Cada uno de ellos, otorgaba 5, 4, 3, 2 y 1 punto a las cinco mejores canciones según su criterio. El país ganador (Dinamarca), se coronaba con 42 puntos. A la cola, los países Bajos, Finlandia, Suecia y Noruega (con Anita Thallaug y “ Solhverv”) obtenían 0 puntos.

Kirsti Sparboe (1969). La artista noruega ya había participado en dos ocasiones antes (1965 y 1967). En 1969 lo hace en Madrid por tercera vez, obteniendo aún, un resultado peor que las anteriores veces. “«Oj, Oj, Oj, Så Glad Jeg Skal Bli» obtiene 1 punto en su marcador y queda a la cola de la tabla de puntuaciones.

Anne-Karine Strøm (1974 y 1976). Algo similar le ocurrió a la cantante Anne-Karine Strøm. Participó tres veces en el festival sin mucha suerte. En 1973, lo había hecho como parte del conjunto “Bendik Singers”, logrando una séptima posición para el país nórdico. En 1974 prueba suerte con “The first day of love”, pero logra tan solo 3 puntos y se coloca en última posición. Dos años más tarde, en Londres, participa con «Mata Hari». Tampoco tuvo suerte, volviendo a quedar a la cola. Eso si, con algún punto más (7).

Jahn Teigen (1978). Con gafas oscuras y aspecto extravagante, el musico noruego interpretó “Mil Etter Mil” (en español, “Milla tras milla”). Quedó a la cola con “0 points”.

Finn Kalvik (1981). “«Aldri I Livet»” fue el tema defendido por el compositor noruego, que sin embargo, al igual que Jahn Teigen, obtuvo 0 puntos y se colocó al final de la tabla (puesto 20).

Ketil Stokkan (1990). El compositor noruego acudió a Zagreb a representar a su país en lo que sería su segunda vez en Eurovision (ya lo había hecho en 1986). Esa ocasión interpretó el festivalero tema “«Brandenburger tor», meses después de la caída del muro de berlín y de la apertura de la puerta de Brandenburgo. Sin embargo, la canción recibió 8 puntos y se fue a la cola.

Tor Endresen (1997). También con cero puntos quedó la participación noruega en Dublín, en 1997. “San Francisco”, ocupó la última posición.

Haldor Lægreid (2001). Copenhague acogía la XLVI edición del festival de Eurovisión en el Parken Stadium. En aquella ocasión, la representación noruega a cargo del músico Haldor Lægreid y “On my Own” empataba a puntos con Islandia (3) y los dos países nórdicos se colocaban al final del marcador.

Knut Anders sorum (2004). La edición de 2004 fue la primera que tuvo fase semifinal y final. Noruega evitó la semifinal al ser uno de los países que había quedado en el top 10 el año anterior. Aún así, “High” solo recibió 3 puntos y otra vez, quedó última.

Tooji (2012). La última ocasión en la que Noruega se vió desplazada a la última posición fue en Bakú (Azerbaiyán) en 2012. El iraní Tooji interpretó “Stay”, consiguiendo pasar la fase semifinal pero quedando última posición en la gran final.

Además, desde la incorporación de semifinales eliminatorias, el país no se clasificó para la final en tres ocasiones (2007, 2011 y 2016).