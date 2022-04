Telecinco está buscando desesperadamente sumar audiencia. Este mes por quinta vez consecutiva Antena 3 va a conseguir ser, de nuevo, el canal más visto en España. Por eso no es de extrañar que se estén buscando todo tipo de soluciones. Sálvame ha acometido esta semana importantes cambios con secciones para Belén Esteban o nuevos contenidos. Pero ojo porque los cambios podrían no acabar aquí. La serie turca Tierra Amarga y Pasapalabra están funcionando muy bien en las tardes del principal canal de Atresmedia. Sálvame, en cambio, sigue generando interés pero no tanto como su competencia. A los datos nos remitimos. Por eso hay todo tipo de teorías.