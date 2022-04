El portal de televisión YOTELE contó el pasado en exclusiva que Nacho Palau había recibido por primera vez una oferta para participar en 'Supervivientes'. Finalmente, su participación no se materializó porque rechazó la oferta tras unas semanas de negociaciones. Pero ahora parece que han cambiado las tornas. Y finalmente, tal y como anunciaba Carlos Sobera en Secret Story, va a ser el nuevo concursante de Supevivientes.

De hecho, en los últimos días, el escultor ha compartido con sus seguidores el tratamiento estético al que se ha sometido en una clínica. Esto es algo que muchos concursantes suele hacer antes de partir hacia Honduras con el fin de ofrecer la mejor versión física de sí mismos.

Palau se ha inyectado vitaminas en el rostro para dar luminosidad e hidratar la piel. El valenciano ha mostrado todo el proceso y el rostro enrojecido a todos sus seguidores antes de ver los resultados finales. En su Instagram ha asegurado estar tranquilo y feliz con el resultado. En las próximas semanas, descubriremos si finalmente Palau decide dar el paso y saltar desde el helicóptero.

Telecinco sabe que se juega mucho en Supervivientes para los que también se ha confirmado la presencia de Kiko Matamoros y otros nombres como Anabel Pantoja. Pero ojo ¿qué piensa la audiencia? La mayoría están contentos con la noticia pero algunos critican que "va a ser un llorón, ya tenemos el nuevo Antonio David".

Kiko Matamoros se convirtió ayer en el segundo concursante oficial de la nueva edición de 'Supervivientes'. El colaborador de 'Sálvame' será una de las personas que salte desde el helicóptero del reality de aventuras de Telecinco, que dará comienzo este mes de abril, según ha confirmado el 'Deluxe' en su entrega de este viernes.

"No tengo miedo. Tengo un reto muy importante delante de mí con la intención de que me sirva para algo: demostrarle a todo el mundo que se puede vivir sin aditivos ni conservantes. Luego hay una serie de historias que hay ahí y que las trae el concurso y la participación como son la socialización con los que vayan y los conflictos, que me dan un cierto respeto, pero no miedo", aseguró Matamoros tras ser confirmado como participante.

Finalmente, el también tertuliano de 'Viva la vida' ha llegado a un acuerdo, que, según él mismo, ha firmado este viernes por la tarde después de desvelar que había tenido una discusión con la productora del formato por los términos de su contrato: "Estamos todos los días liados porque hay un montón de flecos sueltos, pero cada vez nos queda menos".

Cabe recordar que este es el segundo reality en el que Kiko Matamoros participará en su amplia trayectoria en el mundo de la televisión. En el año 2005, el representante y colaborador televisivo abandonó la casa de la segunda edición de 'GH VIP' después de un choque que tuvo con Lara Rodríguez, exempleada de Carmina Ordóñez, su gran amiga y madre de Fran y Cayetano Rivera.

De este modo, Matamoros se une a Nacho Palau, expareja de Miguel Bosé, que pondrá rumbo a los cayos de Honduras después de que el reality de Telecinco le ofreciese participar por segunda año consecutivo. Tal y como informó YOTELE el año pasado, el escultor una propuesta más que interesante, que estudió y finalmente declinó al encontrarse cercano el juicio por la custodia de los 4 hijos de la familia que fundó junto al cantante, con el que tuvo una relación de más de 26 años.

Con la final de 'Secret Story' a la vuelta de la esquina y la confirmación de estos dos nombres como concursantes, Telecinco está intensificando en los últimos días la promoción de 'Supervivientes 2022' con el que espera salir su bache de audiencias. El reality de aventuras regresa a la cadena en abril con una nueva edición que estará presentada por Jorge Javier Vázquez, Lara Álvarez, Carlos Sobera y Ion Aramendi, que acaba de abandonar 'El cazador' de TVE para iniciar una nueva etapa en Mediaset.