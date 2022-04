Paz Padilla se ha sentado esta noche en el programa de María Casado en TVE, 'Las tres puertas', y ha dado una entrevista espectacular, nos ha dejado pegados a la pantalla porque la hemos visto feliz, radiante y con ganas de gritar a los cuatro vientos cómo está.

Uno de los primeros temas que ha tocado con la presentadora es la triste muerte de su marido Antonio: "Yo he sido tremendamente feliz con mi Antonio, con mi madre y con muchos amigos que ya no están. Aquí hemos venido a perderlo todo". Y es que hace ya dos años de ello, pero lo cierto es que la humorista nos ha dado una lección a todos con la forma en la que se ha enfrentado a este trago.

En cuanto a si habla con él, Paz le ha asegurado a María que: "Creo que hay una energía que nos mueve y que es superior a nosotros, cuando estás muy segura de ti y muy tranquila con tu vida, no tienes miedo", por lo que se encuentra acompañada por él y por el amor que les unía.

María Casado le ha preguntado si está abierta al amor y Paz ha sido de lo más sincera: "El amor es tan bonito, hay gente que cree que el amor es enamorarse, pero yo veo el amor por encima de eso" y ha añadido: "Yo por qué voy a negarme a volver a vivir eso, el amor no se dosifica y si viene una persona que me quiera y me haga volver a sentir lo que yo sentía, será diferente porque no hay amores iguales".

Como no podía ser de otra manera, también ha hablado de su etapa en la televisión, algo que le ha hecho recordar sus inicios: "A mí la tele me cambió la vida, pero siempre he procurado mantener los pies en el suelo", pero también ha entrado en cómo se encuentra ahora que ya no trabaja en 'Sálvame Diario'.

La presentadora le ha preguntado cómo está fuera de la televisión y la humorista le ha confesado que: "Es donde hay vida, soy tremendamente feliz, estoy muy feliz, muchas veces no te das cuenta y eres muy esclavo del trabajo y el tiempo pasa... pasa igual para Reyes, como para pastores" y en cuanto a qué le dijeron los suyos cuando se fue: "Te queremos, tampoco me veían". "Es que a mí me decían 'te has quedado sin trabajo' y yo les decía 'qué dices'".