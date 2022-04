La exclusiva que dio Ana María Aldón el pasado miércoles ha levantado gran expectación, pero sobre todo ha provocado un revuelo en la familia difícil de parar. Este sábado veíamos a la colaboradora dando explicaciones en 'Viva la vida', pero lo cierto es que no convencieron porque la gran mayoría de compañeros piensan que su matrimonio pende de un hilo y no hay nada que lo pueda salvar.

Hemos hablado con Gloria Camila Ortega y se muestra tajante al respecto, de hecho defiende a Ana María Aldón y asegura que ella no quiso hablar de su ausencia en el desfile y acusa a Kiko Jiménez de sacar el tema: "No lo sacó ella" y le decía a Sergi Ferrer, periodista de 'Sálvame': "fue tu examigo".

La joven nos confiesa haberse sorprendido con los últimos titulares, pero le quita culpa a Ana María Aldón: "Claro, por supuesto. a mí me parecen, los titulares, un poco dañinos", explicando que: "Cuando no es así como lo ha dicho textualmente, me parece que es como dije ayer, que generan demasiado daño y todo por un interés de poder venderlo".

Recuerda que hubo preguntas de la entrevista que no acabaron publicadas por no crear polémica: "también dije que habían borrado preguntas, o quitado". Gloria Camila prefiere no hacer comentarios acerca de su tía Conchi y confiesa que el tema se les está yendo de las manos: "No voy a entrar en más jaleo de familiares ni nada. Me parece una bola que se está haciendo demasiado grande".

Insiste en que su relación con Ana es buena y desmiente que vaya a haber separación entre ella y José Ortega Cano: "así es"... y es que por más que se especule sobre una posible crisis matrimonial, parece que no ocurre nada de eso en las paredes de la casa de su padre, del que nos confiesa que está: "bien, todo bien, ahí vamos".