'Supervivientes 2022' está a punto de comenzar y tenemos muchas ganas de ver de nuevo en la isla a Anabel Pantoja para saber si aprovecha esta nueva oportunidad al máximo. También a Kiko Matamoros, que estaba como loco días atrás al ver que esta experiencia se ha presentado en su vida sin esperarla.

Hablamos con Rafa Mora y lo cierto es que se muestra muy contundente con Anabel Pantoja, tanto que tiene muy claro que lo mejor que le puede pasar es venirse de vuelta a España pronto: "yo creo que Anabel se vuelve a la semana, no dura dos semanas y de hecho lo mejor que le puede pasar, si ven quién es la auténtica Anabel va a perder seguidores, influencia y le va a ir mal".

Por su parte apoya incondicionalmente a Kiko Matamoros aunque cree que tendrá momentos duros: "intentaremos ser bastante, yo por lo menos, seré bastante benevolente, me va a costar si hace algo muy mal no le vamos a apoyar, pero estoy convencido de que es un monstruo televisivo, sabe qué hacer en cada momento, puede que se le vaya un poco la cabeza en circunstancias, pero no lo hará bien".