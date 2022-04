Viva la Vida de Telecinco lleva ya años siendo el referente de la televisión el fin de semana. Ha sido un programa que poco a poco ha ido ganando tanto espacio como protagonismo. No en vano el formato de las tardes ha conseguido juntar una importante nomina de colaboradores que han generado polémicas y han permitido que se hable de ellos. Pero no solo de colaboradores se vive. También los invitados son fundamentales. Y sino que se lo digan a este programa de la principal cadena de Mediaset. Hoy domingo Ivonne Reye se sentaba en el plató de Viva la Vida para contar de nuevo sus problemas con Pepe Navarro. "Es el padre de mi hijo", aseguró antes de que de pronto entrar en directo Pepe Navarro. Antes Ivonne Reyes había asegurado que Navarro le había confesado en directo que dudaba de la paternidad de sus hijos.

"Estoy harto, Ivonne Reyes y Vanesa Martín son unas farsantes. No se porqué le hacéis el coro a una señora que ha mentido", aseguró Navarro haciendo hincapié en que ambas de sus ex se han aliado. "Has engañado a tu hijo, atrévete a decir el nombre del padre. Ya está bien de farsa. Esta señora ha llegado a un acuerdo con Telecinco", remató Pepe Navarro ante de que Emma García le cortara. "No se si has entrado para cortar o para arremeter contra la cadena pero tenemos derecho a escuchar a todo el mundo", afirmó Emma García.

Ivonne Reyes se sentó hace meses en 'Sálvame Deluxe' para hablar de la polémica de la paternidad de su hijo, Alejandro Reyes, con Pepe Navarro. Recordemos que hay una sentencia firme que defiende que el presentador es padre legal del hijo de la colaboradora de televisión, aunque después se ha expuesto públicamente que hay pruebas privadas que demuestran que no es el padre biológico. Lo legal contra lo biológico.

Tras varios minutos de entrevista en los que Ivonne Reyes se negaba a admitir que ella contrató a través de una empresa privada el servicio de unos detectives para conseguir una prueba de ADN de Pepe Navarro, Eva Zaldívar, exmujer del presentador entraba por teléfono al programa y descolocaba la escaleta del mismo, protagonizando uno de los momentos más tensos de la noche.

Eva aseguraba que, en conversaciones privadas con Ivonne en el pasado, ésta le reconoció que Alejandro Reyes no era hijo de Pepe Navarro: "Ivonne sabe que su hijo no es de Pepe, ella lo sabe, no lo quiere decir, sabe perfectamente de quién es el hijo, no voy a dar ninguna pista del padre, ella lo sabe".

Ivonne, bastante nerviosa ante la surrealista llamada de Eva Zaldívar, expresaba: "¿pero para qué llama esta? Necesita dinero" a lo que Eva le decía "que Alejandro se haga la prueba" y entonces salía el gordo de la noche por parte de la invitada "Pide la prueba a tus hijos, Navarro le pidió a esta mujer que se hicieran las pruebas a sus hijos" y más tarde aseguraba que el presentador "me comentó que dudaba de la paternidad de uno de sus hijos con Eva".

Sin embargo, Eva aseguraba que: "Ivonne has dicho tantas mentiras, me has hecho tanto daño en mi vida... pasa página, que Alejandro se haga la prueba y así será bienvenido a nuestra familia" y argumentaba: "Siempre me dijo que cuando los niños crecieran lo haríamos, pero luego no. Todas las pruebas son oficiales, mi familia, mi hija Andrea, Pepe Navarro, todos queremos que Alejandro forme parte nuestra familia. Si es verdad que forma parte de nuestra familia, bienvenido sea. El resultado de la prueba es negativa y ella lo sabe. Me preocupa Alejandro".

Ivonne no se quedaba callada y no permitía entonces que se nombrase el nombre de su hijo: "Límpiate la boca para hablar de Alejandro, que es el hermano de tus hijos y no sabemos si de todos" dejando a entrever que un hijo de ésta no sería del presentador. Eva terminaba su llamada asegurando que: "Cuando Alejandro quiera formar parte de mi familia él será suficientemente mayor para hacerlo".

Ivonne relata "la pillada" que les hizo Eva Zaldívar

Ivonne Reyes ha contado respondiendo a una pregunta de Carmen Borrego cómo fue el momento en el que Eva Zaldívar, la que por entonces era la esposa de Pepe Navarro, les pilló 'in fraganti'. Ivonne ha relatado que Eva llegó en su coche a la casa en la que ellos estaban, la de Pepe, momento que el presentador habría aprovechado para escapar en un taxi: "Él salió por otra puerta y se escondió en un taxi, pero Eva sabía perfectamente lo que allí estaba pasando".