Terelu y Makoke no se llevan bien. Y parece que puede ser por lo que hablan sus hijas. O por la relación que tienen entre ellas. Y ambas se sentaron hoy en el plató de Viva la Vida. “No voy a contar públicamente lo que pasó”, relató Terelu. “Yo a ella sí que la considero amiga y le tengo mucho cariño, la he defendido a capa y espada”, afirmó por su parte Makoke.

Lo cierto es que ambas acumulan mucho pasado en los platós de televisión y hay muchos desencuentros que se guardan en la memoria. Al parecer fueron varias las “burradas” que Makoke le habría dicho a Alejandra Rubio, la hija de Terelu. “Hasta nosotros te dijimos que estabas pasando”, contó José Antonio Avilés en medio de la discusión. Makoke por su parte aseguró que no había insultado nunca a Alejandra Rubio. El enfrentamiento llegó a tal punto que hasta la presentadora, Emma García, acabó hablando de lo sucedido. “No me ha llegado jamás que hubiera habido insultos, otra cosa es que le aconsejera”, relató. Makoke llegó incluso a decirle a Alejandra Rubia “no te lo voy a consentir”. Eso sí, Rábago (entre otros) aseguró que no hubo insultos. Alejandra Rubio, eso sí, se disgustó y amenazó con no volver al plató.

Viva la Vida lleva ya años siendo el referente de la televisión el fin de semana. Ha sido un programa que poco a poco ha ido ganando tanto espacio como protagonismo. No en vano el formato de las tardes ha conseguido juntar una importante nomina de colaboradores que han generado polémicas y han permitido que se hable de ellos.

Una de las últimas noticias que ha generado el programa y de la que luego se ha hablado durante toda la semana en los diferentes programas de Telecinco ha sido la crisis matrimonial de Ana María Aldón. La todavía mujer de Ortega Cano se sienta desde hace meses en el plató de este programa y comparte muchas de sus frustraciones y vivencias diarias. Pero no es la única. También Raquel Bollo, otrora colaboradora de Sálvame, ha fichado por Viva la Vida. Y ahí es donde ha estallado un misil y se han declarado guerra abierta entre los dos programas que ya se sabe que pertenecen a productoras más o menos rivales y que no se llevan del todo bien.