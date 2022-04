José Antonio Avilés está acostumbrado a que le lancen todo tipo de dardos en 'Viva la vida'. El tertuliano se ha ganado a pulso el título de colaborador más polémico y por eso recibe respuestas cortantes de sus compañeros constantemente. Pero, hasta la fecha, no le habían dado calabazas en directo, algo que vivió este fin de semana.

El encargado de ello fue Sergio Silva, redactor del programa, que bajó al plató para contar las últimas novedades sobre el supuesto nuevo amor de Sara Carbonero tras su ruptura con Kiki Morente. "Hay diversión con su acompañante, cariñitos... Se lo pasan bien", comentaba el periodista.

Fue entonces cuando Isabel Rábago quiso saber cómo eran esos gestos de cariño: "¿Como me puedo divertir yo con Avilés?". "No, un poquito más entretenida", le respondió entonces Silva. Fue el reportero el que, en tono jocoso, se dirigió a Avilés: "Como nos podíamos divertir tú y yo".

El colaborador se ruborizó y le siguió el juego: "¡Pues vamos a divertirnos mientras!". Sin embargo, no captó que el reportero no iba en serio y se llevó un zasca: "No, Avilés. Yo tengo mucho trabajo arriba. Lo siento", explicó, provocando las risas de los allí presentes.