La crítica de Monegal: Volodímir Zelenski, de bufón a héroe

Ha comprado Tele 5 los derechos de emisión de la serie cómica ‘Servidor del pueblo’ y ya ha emitido un par de ellos. Ha creído esta cadena que la oportunidad era perfecta, dada la absoluta actualidad de la guerra de Ucrania. Pero no le ha ido bien de audiencia (apenas un 8,2 de cuota de pantalla) quizá porque el público lo que desea es ver al actual Zelenski, al Zelenski presidente, resistiendo heroicamente los devastadores ataques de Putin, y no tanto al Zelenski despendolado y bufón de cuando era actor cómico en las cadenas ucranianas, bielorusas y rusas del año 2015. Hay un punto, además, de difícil digestión en esta serie. Después de ver en los informativos cómo sigue bombardeando Putin al pueblo ucraniano y con qué enorme dignidad se está comportando Zelenski, verle inmediatamente después en clave cómica, sentado en el wáter, mientras llaman a la puerta altos dignatarios del Estado para comunicarle que ya es presidente de comedia, es un contraste difícil de metabolizar por la audiencia. Pasar en pocos minutos de ver al Zelenski de verdad, el de los informativos, el líder que aguanta, no huye, y planta cara al canalla genocidio de su pueblo, y verlo inmediatamente después como un bufón, en camiseta imperio, evacuando en el W.C., hasta parece una falta de respeto. Hacia él y sobre todo hacia los miles de muertos. De modo que no descarto que Tele 5 retire su apuesta cómica próximamente. Hay momentos en que eso de ‘aprovechar la oportunidad’ resulta inadecuado –por no decir intolerable– contraproducente, y además resulta un mal negocio.

Mucho más interesante ha sido el análisis documental que TV-3 ha comprado a la productora francesa Bangumi (‘De Zelenski a Zelenski’, ‘30 minuts’) y que también emitió la cadena TF1 recientemente. Es un paisaje diacrónico sobre ese tránsito existencial, del Zelenski bufonesco y ‘entertainer’ televisivo, muy rusófilo al principio, al actual Zelenski presidente, respetado y heroico. Se apunta en este trabajo, como posible explicación a su inesperado éxito electoral en 2019, el pacto con el magnate Ìhor Kolomoiski, multimillonario banquero y propietario del grupo de televisión 1+1. "Zelenski puso la cara y Kolomoiski el cerebro y el dinero" advertían sus adversarios políticos. Hoy la dimensión de Zelenski es diferente: su incuestionable valor, a los ojos del mundo, es una épica.