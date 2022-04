'Sálvame' le ha dado a Chelo García-Cortés donde más le duele. El espacio de Telecinco ha estado cebando desde el inicio de su entrega de hoy que tenía una información "muy comprometida" de la colaboradora. Pasadas las 18:00 horas, Kiko Hernández revelaba de qué se trataba: "Se ha puesto en contacto con el programa un familiar al que hace tiempo le pediste 2.000 euros. Pasado un mes, se lo devolviste. Ese familiar es tu sobrino".

"Dice que no tiene ningún problema en dejarte dinero, pero que en el momento más duro de su vida, cuando falleció su madre, tu hermana, perdió también a una tía. No ha tenido ni una llamada de apoyo o de consuelo. Desapareciste en ese momento y lleva un año sin saber de ti", ha asegurado el tertuliano ante una Chelo atónita.

La periodista tomaba el turno de palabra para expresar que no tenía ninguna intención de hablar sobre ese asunto: "Voy a optar por el silencio". No obstante, ha reconocido que todo le parece "injusto y cruel". "Agradezco al programa que no me haya ni preguntado", ha apuntado con ironía: "No voy a dar ningún tipo de explicación. No me merezco lo que se está haciendo en este momento".

"Con vuestro permiso me voy a levantar y me voy a ir", avisaba Chelo antes de reafirmarse en su monumental cabreo con la dirección de 'Sálvame': "Gracias por nada". Su enfado ha ido en aumento por los pasillos de Mediaset, donde se ha quejado de que no le hayan preguntado por esta historia: "Tengo todo el derecho a decir que se acabó la historia".

Chelo ha amenazado en varias ocasiones con abandonar para siempre su puesto como colaboradora mientras Jorge Javier Vázquez intentaba que recapacitara. Junto a Gema López, Belén Esteban y Adela González, el presentador la ha perseguido por las instalaciones de la cadena. "¡No tenéis piedad ni vergüenza! ¡Se acabó la historia! ¡Este tema no se toca, me parece vergonzoso!", exclamaba la exconcursante de 'Supervivientes'.

Finalmente, sus compañeros la han convencido para que no tomase una decisión precipitada y ha entrado en razón. De vuelta en plató, ha acabado derrumbándose y ha roto a llorar: "Lo menos que se puede hacer con alguien que lleva aquí 12 años, y que ha hecho de todo, es consultar".

"Hacéis mucho daño", le ha dicho Chelo a la dirección de 'Sálvame'. Pero además, ha lanzado un dardo de dimensiones épicas al espacio por la 'operación Deluxe', la trama de espionaje a famosos por parte de La Fábrica de la Tele. "¡Paso de toda esta investigación, investigaros a vosotros!", ha llegado a soltar.