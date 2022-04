"'Supervivientes 2022', la aventura que estás esperando ya tiene fecha de estreno y no es ni más ni menos que el jueves a las 22:00 horas en Telecinco. No te pierdas la experiencia más extrema en la nueva edición donde los concursantes tendrán que darlo todo desde Honduras y todo lo podrás seguir en Telecinco, te esperamos el próximo jueves 21 de abril a las 22:00 horas", así lo ha anunciado la cadena de Mediaset.

La cuenta atrás para el estreno de la próxima edición de 'Supervivientes' sigue su curso con la salida de los concursantes hacia Honduras. Un amplío grupo de concursantes concursantes partieron este miércoles desde el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas para iniciar su aventura en el reality de Mediaset. Y ha sido precisamente en ese escenario en donde se ha producido la primera polémica que en este caso destapó Belén Esteban.

La colaboradora de Sálvame se quejó de que Mediaset haya dejado a los concursantes tener sus teléfonos móviles todavía a día de hoy cuando en principio se los deberían de haber quitado en cuanto salieron de España rumbo a su aventura. Sin embargo la organización del formato de gran éxito en Telecinco ha intentado justificar que los tienen por una simple razón: para que hagan promoción y tomen fotos de estos primeros días de convivencia en los que los concursantes están en un hotel hasta que el helicóptero les lleva a la isla más famosa de la televisión.

Entre la expedición de famosos que tomaron el avión hacia el país centroamericano, se encontraban dos nombres que fueron adelantados a lo largo de estas semanas previas al concurso: Alejandro Nieto y Tania Medina, una de las parejas que más dieron que hablar en la cuarta edición de 'La isla de las tentaciones'.

El cómico Juan Muñoz y el esgrimista Yulen Pereira, otros de los nombres verificados por YOTELE a lo largo de estos días previos, también se dejaron ver en la terminal del aeródromo madrileño antes de embarcar en el vuelo rumbo a Honduras.

En las imágenes que se pueden ver en la redes sociales también se pueden ver a otros concursantes ya oficializados por Telecinco como Nacho Palau, Ainhoa Cantalapiedra (ganadora de 'OT 2'), Kiko Matamoros y Anabel Pantoja, Marta Peñate ('La isla de las tentaciones'), Charo Vega, Anuar Beno (hermano de Asraf Beno), los modelos Ignacio de Borbón y Mariana Rodríguez, el culturista y pareja de Enrique del Pozo, Rubén Sánchez Montesinos, el cómico Juan Muñoz (Cruz y Raya) y Ana Luque, amiga de Olga Moreno.

El programa arranca oficialmente el jueves, pero las primera bronca ya ha salido a la luz. En una de las reuniones de los concursantes, Marta Peñate ha confesado que escuchó a Desirée Rodríguez hablar mal de ella al otro ladod e la pared. Un gesto, que Peñate no dudo en comentar en cuanto llegó. "Te has quedado a gusto, que por las paredes se escucha todo". "Me has puesto bonita, ¿eh?2" decía entre risas. "Bueno, te podía haber puesto peor", contesta Rodríguez con una risa nerviosa.