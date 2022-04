Si hay una familia numerosa por excelencia en nuestro panorama social, esa es la de Verdelis, que además sigue creciendo. Muchas son las mochilas que tendrá que preparar Verdelis este curso, pero es un proceso que han aprendido a mecanizar con el paso de los años: "Lo tenemos bastante organizado, cada uno hace sus cositas, es lo que tiene una familia numerosa, vamos aprendiendo. Son súper autónomos, es supervivencia pura, les sale todo innato, se protegen entre ellos".

La influencer se muestra de lo más feliz tras su octavo embarazo con un preciosos bebé del que presume en sus redes sociales. Verdeliss también ha querido mostrar cómo está su cuerpo después de su octavo embarazo. "Ayyy!!! Este cuerpito cambiante!!! He tenido mis rachas de amarlo más y menos…qué injusto: Me sostuvo cuando quise correr una maratón, albergó en su vientre 8 seres humanos y lactó a 4 de ellos…se ha recompuesto de cada caída o enfermedad, me proporciona energía, placer, salud. A la carta!!! Y cuántas veces le fallé cotizándolo sólo por una estética. ¿No tenéis esa misma sensación? Que la madurez te enseña a honrarlo como nuestro templo que es. Justo lo hablaba con una amiga, lo exigentes que llegamos a ser de jóvenes y cómo cambia la perspectiva al cumplir años. La típica regañina “a mi yo del pasado le diría…” (efectivamente, las mujeres delgadas también somos víctimas de inseguridades y complejos ).En fin, que os comparto tres fotitos, sintiéndome cañón, porque yo lo valgo "

Una gran familia que cada día está más unida y comprometida por el bien de la pequeña de la casa.