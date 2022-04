Gerard Piqué se revuelve ante la Cadena COPE después de la publicación de los nuevos audios en los que pedía a Luis Rubiales ayuda para poder ir a los Juegos Olímpicos con España. El futbolista del Fútbol Club Barcelona ha explotado contra la emisora después de que la cuenta de 'El Partidazo' recordase lo que contestó a Juanma Castaño en la entrevista que le realizó esta semana: "Jamás voy a pedir una ayuda de nada. Sé separar un acuerdo comercial del fútbol".

Insinuar que estoy pidiendo este favor a cambio del acuerdo de la Supercopa es de una bajeza moral que solo es apta de una cadena como la vuestra, que ya en su momento insinuó que en el Barça nos dopábamos. — Gerard Piqué (@3gerardpique) 20 de abril de 2022

"Insinuar que estoy pidiendo este favor a cambio del acuerdo de la Supercopa es de una bajeza moral que solo es apta de una cadena como la vuestra, que ya en su momento insinuó que en el Barça nos dopábamos", publicó el centrocampista en su cuenta oficial de Twitter en respuesta al tuit publicado al programa radiofónico.

La cosa no solo quedó allí. El futbolista y CEO de la empresa Kosmos, actualmente en el centro del foco mediático por la polémica de la Supercopa de España, también tuvo se enfrentó por las redes sociales a Manolo Lama, que le mencionase directamente en su cuenta oficial de Twitter: "Te admiro como futbolista y como empresario, pero por favor no vengas a darnos clases de moral. Recuerda lo que le dijiste a un guardia urbano. "Me tenéis envidia porque soy famoso", "Me estáis multando porque vais a comisión, porque no tenéis dinero y os tenéis que llevar comisión" (...) Desde mi admiración, cada vez menos, nosotros no somos tus enemigos".

Tan solo minutos después de este mensaje, Piqué le respondió al presentador de 'El golazo de Gol' recordándole el controvertido momento que protagonizó con un mendigo en la ciudad alemana de Hamburgo durante una conexión con Deportes Cuatro.

Los tuits de Piqué ha tenido lugar la misma tarde en la que el presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha acudido al plató de 'Todo es mentira' para concederle una entrevista a Risto Mejide. Al ser preguntado por la petición de Piqué para ir a los Juegos Olímpicos, Luis Rubiales ha sido claro: "Cuando llegué quise transmitir máxima cercanía. Ojalá la hubiera en todas las instituciones. Hablo con jugadores de tercera, de segunda... No me pidió ir a unos Juegos Olímpicos, no tengo esa capacidad de decisión. La conversación se produjo y a Gerard no le llamaron". "Me llamaron más jugadores (...) y ninguno de ellos fue", ha recalcado.

El momento más tenso de la tarde ha llegado cuando Ana Pardo de Vera, colaboradora habitual del espacio, ha puesto el foco en la violación de los derechos humanos en Arabia Saudí. "No sé si usted sabe que el señor Mohamed bin Salmán fue el responsable de descuartizar a un periodista crítico en una embajada. No sé si es consciente de lo que esto nos puede provocar a los periodistas, aparte de los derechos de las mujeres completamente violados", ha recordado.

Rubiales, por su parte, respondía de esta forma: "Lo de las cuestiones de derechos humanos se lo dice a Amancio Ortega, a los directivos de Navantia, que es una empresa pública, o a los cientos de empresarios españoles que trabajan allí. Darle la espalda a un régimen es darle la espalda a las mujeres y hombres que viven allí. Dentro de nuestro sector hemos conseguido avances excepcionales, estará usted contenta de que las mujeres compitan por fin en Arabia Saudí".