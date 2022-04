Nunca una eliminación en Pasapalabra había dolido tanto ni había sido tan emotiva. Semana de emociones fuertes en el plató de Pasapalabra en Antena 3. Ni Roberto Leal pudo contenerse. El programa del pasado jueves fue de conmoción para la audiencia de "Pasapalabra". La "Silla azul", en el inicio del concurso, mandó para casa a Jaime Conde tras 102 episodios.

Un momento que dejó boquiabiertos a los presentes y que hizo que Orestes, su rival durante todos esos programa se derrumbara ante las cámaras del plató. Con el corazón en un puño, Orestes ha reivindicado lo que cuesta ser concursante de ‘Pasapalabra’, además de señalar cómo era Jaime detrás de las cámaras, algo que ya no podrá vivir más y que apena al concursante.

Por último, Orestes ha querido agradecer a ‘Pasapalabra’ la oportunidad de compartir tantas tardes con una “persona tan valiosa y especial”, y así lo ha hecho saber tanto en el programa posterior a la marcha de Jaime como en redes sociales.

"Ya pasada la efervescencia del momento, quería agradecer a @PasapalabraA3 por procurar la experiencia memorable de compartir tantos meses con una persona tan excepcional y autoexigente como Jaime. Todo un ejemplo de amor a cultura como eje que da sentido a la vida. Gracias".

Ahora Orestes se mide ante Elías, la persona que consiguió echar a Jaime y que ahora compite por el bote. Este asturiano afincado en Cádiz ha sorprendido al público.

No obstante, la audiencia se ha mostrado enfadada por lo que pasa con el rosco, o, al menos, según su impresión. "Estoy ciega o soy la única que ve la diferencia entre los dos roscos, al parecer están deseando que Orestes se vaya". "A Orestes le ponen las más difíciles", se han quejado varios usuarios a través de a red social del pájaro azul.

Elías Álvarez, el asturiano que dio un giro a "Pasapalabra"

Tras 102 programas se rompió el binomio Jaime-Orestes en "Pasapalabra". El "culpable" se llama Elías Álvarez. Es asturiano y lleva 30 años residiendo en el Puerto de Santa María (Cádiz). Eso sí, cuando el presentador, Roberto Leal, le dijo que tenía más acento andaluz que asturiano, no dudó en protestar: "Por los cojones".

La marcha de Jaime fue todo un shock para la audiencia. Lo había advertido la dirección del programa a través de sus redes sociales, diciendo que esta semana iba a suceder algo histórico. Todos pensaban que uno de los aspirantes se llevaría el bote. Pero la sorpresa fue negativa. Al menos para los seguidores de Jaime, que tuvieron que ver cómo el concursante abandonaba el programa tras 102 capítulos.

Orestes, su contrincante y amigo, fue uno de los más afectados. Rompió a llorar al despedirle y no dudó en dedicarle unas cariñosas palabras. "Estoy destrozado por no poder alcanzar uno de los dos el bote y no compartir rutina con él. Aunque parezca serio, tiene mucho cariño de fondo", dijo del que había sido su contrincante durante 102 programas.

Elías Álvarez es asturiano, aunque lleva 30 años residiendo en el Puerto de Santa María. Es ingeniero naval y se reconoce un amante de los barcos y un fanático del golf. También se define como una persona muy competitiva.

Al inicio del programa reconoció estar en "shock" y "emocionado" tras conseguir la histórica eliminación. "Estás aquí por derecho propio", le recalcó Roberto Leal. Desde luego, los nervios no le jugaron una mala pasada. Elías Álvarez finiquitó el rosco con 22 aciertos y sin fallos, quedándose a tres palabras del bote. Su contrincante, Orestes, hizo 21 aciertos y un fallo, por lo que le tocará sentarse en la "Silla azul" en el episodio de hoy.