'Sálvame' continúa llevando al límite a sus colaboradores para reanimar sus audiencias. Si el pasado martes conseguía que Chelo García-Cortés se rebelara contra la dirección, ayer provocó que Lydia Lozano rompiera a llorar tras verse acorralada por sus compañeros. Todo esto terminó salpicando también a Carmen Alcayde, que fue pillada calificando de "sucia" la actitud de Kiko Hernández con su compañera. Después de esto, el tertuliano amenazó con contar "cosas privadas" de una fiesta que organizó Lydia hace 17 años.

La bronca continuó cuando se apagaron las cámaras, según ha desvelado esta tarde la propia Alcayde. "He dormido muy tranquila, no tengo nada que temer. Quien debería haber dormido mal es él por cómo me habló. No sé por qué eso no se graba, parece que siempre hay unos protegidos. Me lo habían contado, pero no lo sabía", ha soltado la colaboradora.

Después de dejar claro que su compañero está "protegido" por la dirección de La Fábrica de la Tele, como se ha insinuado en numerosas ocasiones, ha señalado la "inquina" que tuvo con ella fuera de plató: "Eso no es espectáculo, ni audiencia, ni nada". "A lo mejor quiere subir el share por el pasillo mientras vamos a casa para que hoy hagamos más", ha ironizado.

La valenciana no se ha quedado ahí y ha desvelado los ataques que recibió por parte de Kiko tras la emisión del programa de ayer: "Me amenazaste y dijiste cosas que son mentira". "¡Lo que me gritaste saliendo de plató no tiene nombre!", le ha espetado a un Kiko que se defendía como podía: "No me mandes mensajes de mierda a partir de las 20:00. Yo cuando voy a mi casa estoy con mis hijas y paso de estas mierdas".

Un argumento que no ha convencido a la tertuliana: "¿Y yo con los míos no? Vendes mucho que lo haces todo por hacer espectáculo, pero yo en un pasillo jamás te he gritado como me gritaste tú a mí". "¡De espectáculo nada, que yo hasta ayer pensaba que eras buena persona hasta ese momento. Flipé. Lo que hiciste ayer en el pasillo no era espectáculo, pero eso no lo ponen", zanjaba antes de que las presentadoras cambiaran de asunto.