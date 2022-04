Hace unos meses nos quedábamos muy sorprendidos al conocer que 'Los Chunguitos' ya no volverán a ser lo que eran. José y su hermano Juan Salazar se separaban para siempre y dejaban a toda una generación que se ha criado con sus canciones huérfanas, pero... ¿y el motivo? Simplemente se limitaban a comentar que "son cosas que pasan", pero lo cierto es que había existido un problema económico entre ambos, de lo que nunca se han dado más detalles.

Lejos de arreglar sus diferencias y volver a continuar su camino en la música juntos, José sacaba hace unos meses su primer sencillo en solitario después de 45 años al lado de su hermano, 'La vida te sorprende'.

Hemos hablado con José Salazar y nos ha confesado cómo es su experiencia al margen de 'Los Chunguitos': "yo me he tirado muchos años con Los Chunguitos, después de 45 años juntos, al verme solo me cuesta un poco, pero tengo que mentalizarme de que es así, tirar para adelante y seguir ahí".

Sobre si la separación fue una sorpresa, comenta: "son cosas que pasan como tantos grupos lo han pasado, no somos el único grupo que se han dejado. Son cosas que pasan, duele mucho, pero hay que seguir y ya está". Y es que parece ser que no hay vistas a que los dos hermanos sepan enterrar el hacha de guerra y puedan seguir actuando juntos.

Así fue la separación

El cantante José Salazar confirmó el año pasadoo que se separa musicalmente de su hermano Juan, con quien formaba desde hace 45 años el grupo Los Chunguitos, y adelantó que cada uno irá a partir de ahora en "solitario".

Así lo explicó Salazar en un acto, según informó la revista Semana, en el que matizó que pese a esta separación profesional no hay ningún problema entre ambos.

"Son cosas que pasan, como han pasado en la vida, no estamos peleados, nos vemos y nos tomamos un café y no pasa nada. Ahora mismo cada uno está por su lado, él canta por su lado y yo por el mío (...) La gente pensará lo que quiera, pero mi hermano y yo no tenemos problema. Si hay que tomarse un café o comer lo hacemos, y no pasa nada", dijo.