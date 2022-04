Días después de su comentadísima visita a Loli 'la kiosquera', la sevillana de 82 años a la que Isabel Pantoja debe 76.000 euros, Isa Pantoja ha regresado a 'El programa de Ana Rosa' y, después de contar cómo fue su reencuentro con una de las amigas más fieles que ha tenido la tonadillera, se ha pronunciado sobre la posibilidad de hacerse cargo de la deuda de su madre con la anciana.

Después de explicar ante nuestras cámaras que visitó a Loli porque quería ver como estaba, y porque no se olvida de las cosas que ha hecho por ella, este jueves ha contado que su reencuentro con la kioskera fue el Jueves Santo, cuando decició subir a su casa a saludarla después de pasar casualmente por su calle en el sevillano barrio de Triana.

Una visita que duró en torno a media hora y de la que Isa se fue con varios cuadros de Isabel Pantoja que Loli le regaló por miedo a que le pasase algo y acabasen en manos equivocadas. "No me importa que hayan salido mis imágenes saliendo de su casa con los cuadros. No tengo nada que ocultar" ha apuntado, sin entrar en detalles de lo que habló con la kiosquera.

Sin posicionarse en este tema, Chabelita prefiere esperar a ver "la resolución del juez". "Si dice que mi madre tiene que pagar esa cantidad, tendrá que pagarlo" ha asegurado. "Loli ha dado su testimonio y como ha emprendido acciones legales si mi madre tiene que pagar porque lo diga un juez tendrá que pagar, pero nadie ha escuchado la versión de mi madre. Yo no sé si ella hizo el intento de pagarle, porque los 10.000 euros que también le dejó sí se los pagó" ha resaltado, intentando defender a la tonadillera.

Un delicado asunto del que no ha hablado con Isabel Pantoja aunque, confiesa, "cuando vaya a Cantora le diré que he ido a ver a Loli y me da mucha pena. Empezaré por ahí y a ver que pasa" ha dicho, admitiendo que tratar este tema con su madre es "más fácil" que el de Kiko Rivera porque, "aunque le tengo cariño a Loli, por mi hermano y mi madre tengo sentimientos".

¿Estaría dispuesta Isa a asumir la deuda de su madre y pagar los 76.000 euros a la kiosquera? Yéndose por la tangente la peruana ha preferido no responder claramente, aunque sí ha asegurado que "si Loli me dijese que necesita dinero, yo se lo doy, de la deuda de mi madre o porque quiero yo, no por un compromiso moral con ella, porque sino hasta que recaude los 7 millones de Cantora..."