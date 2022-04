Marta Riesco se ha convertido en una fábrica de titulares y si este miércoles, en su reaparición en 'El programa de Ana Rosa' después de una semana de baja alejada de todo y de todos, nos dejó grandes frases sobre su posible reconciliación con Antonio David Flores - "La ruptura no es definitiva, el tiempo dirá, pero tendrían que darse unos pasos que de momento no se han dado" - horas después de explayaba a gusto en el plató de 'Ya son las 8'.

Visiblemente más cómoda y menos tensa, la colaboradora daba un ultimátum a su todavía exnovio en directo, desvelando cuáles son sus condiciones para retomar su relación con él: "Para estar conmigo él tendrá que hacer las cosas que yo necesito, mi dignidad como mujer hace que me pare ahora mismo. Necesito unos pasos más de lo que está dando. Quiero vivir la vida, disfrutar, comer, cenar... Sin que a nadie le haga daño, que no lo impida nadie ni él. Si está enamorado... Él tiene que decir si quiere ser feliz conmigo".

"No se puede vivir con la nueva pareja una semana y con la ex otra, estamos viendo una normalidad en cosas que yo no la veo. Han pasado 7 meses separados. Muévete y haz las cosas que tienes que hacer. Si no, no me volverás a ver", añadía, implacable, dirigiéndose directamente a Antonio David.

Unas declaraciones que parecen haber molestado y mucho a Joaquín Prat, que no ha dudado en echar en cara a Marta su entrega en 'Ya son las 8' después de sus reticencias a contestar a ciertas preguntas y a entrar en detalles en 'El programa de AR', donde también trabaja: "Por las tardes está más locuaz. Tiene las neuronas más activadas" ha saltado el presentador, sin poder contenerse, después de ver la intervención de la ex de Antonio David en el espacio presentado por Sonsoles Ónega.

Una frase espontánea que ha hecho reaccionar a Patricia Pardo que, incrédula, ha exclamado: "Joaquín, te has quedado a gusto ¿eh?".