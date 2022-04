Después de una semana alejada de todo y de todos - principalmente de la sobreexposición mediática que la persigue desde hace meses - Marta Riesco ha vuelto al trabajo en 'El programa de AR' y 'Ya son las 8' y, visiblemente recuperada, no ha tenido problemas en volver a abrir su corazón y desvelar cómo está su relación con Antonio David Flores.

Asegurando que en estos momentos está "soltera y sin compromiso", la reportera ha dejado entrever que su ruptura con el ex de Olga Moreno no es definitiva y que en sus manos está el que retomen su historia de amor. Reconociendo que sigue muy enamorada, Marta ha explicado cuáles son sus condiciones para reconciliarse con Antonio David, y éstas pasan porque él de una serie de pasos que todavía no han dado para normalizar su noviazgo: tener una vida fuera de casa, dejarse ver juntos, disfrutar, viajar... Y que nadie impida eso.

Un ultimátum en toda regla con el que la colaboradora ha vuelto a poner en el disparadero a Olga, cuya sombra planea sobre la pareja desde que hizo pública su relación el pasado mes de enero.

Unas declaraciones a las que Antonio David ha reaccionado con el más absoluto de los silencios y sobre las que Rocío Flores, en su línea, apunta que "no voy a decir nada". Muy pendiente de su teléfono móvil y con un gesto más serio de lo normal, la influencer deja claro que no piensa pronunciarse sobre posible reconciliación de su padre con Marta.

Incómoda, la hija de Rocío Carrasco tampoco ha querido entrar en las acciones legales que su madre podría emprender contra Olga por ser cooperadora necesaria de Antonio David en el presunto delito de insolvencia punible por el que pronto se verá las caras en los tribunales con el ex guardia civil.

Rocío Carrasco sentará en el banquillo por insolvencia punible y estafa procesal a Antonio David Flores, una investigación judicial de la que fue exonerada como cooperadora necesaria durante la instrucción de la causa, pero ahora podría haber nuevos indicios que podrían demostrar su colaboración.

De esta manera, Rocío Carrasco estudia de nuevo si Olga Moreno tiene algo que ver en los supuestos delitos que habría cometido Antonio David Flores, para tomar medidas legales contra ella o no.

Una noticia de lo más preocupante, sobre todo para Olga Moreno que se sigue mostrando indiferente ante las cámaras de los medios de comunicación tras haberse publicado la noticia de que Rocío Carrasco estudia acciones legales contra ella al considerar que hay nuevas evidencias que probarían su cooperación con Antonio David.